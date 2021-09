Parasport er rykket ned i svømmebassinet - Kun i Korsør og de største byer

Se billedserie Den tidligere elitetræner i svømning Thomas Hansen fra Trivselsgården ved Vemmelev beskrives som en fantastisk ildsjæl, der bare ønsker at gøre en forskel for børn og unge handicappede, så de får nogle gode og sjove svømmeoplevelser. Foto: Helge Wedel

Parasport Danmarks »Team Rising Stars« er nu også del af Korsør Handicap Idrætsforening. Lidt via en tilfældighed og ikke mindst på grund af ildsjælen og den tidligere elitetræner i svømning Thomas Hansen. Nu har Korsør tilbud i svømning til handicappede syv til 15-årige børn. Tilbud der eller kun findes i Danmarks største byer som eksempelvis København og Aarhus.

Slagelse - 08. september 2021 kl. 06:44 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Mest kendt er han nok for driften af Trivselsgården kort før Vemmelev, når man komme fra Korsør. Med fokus på dyrevelfærd sælges blandt andet selvopdrættede gæs til jul og økologisk oksekød fra kvæg, der guffer græs på markerne langs Slagelse Landevej.

Men Thomas Hansen har også en tidligere karriere som træner for elitesvømmere i flere af Danmarks største svømmeklubber.

Den baggrund kommer nu handicappede børn og unge til gode i Korsør Handicap Idrætsforening, når det gælder svømning.

Helt enestående har den lokale forening nu fået oprettet en afdeling »Rising Stars Svømning« under Parasport Danmark.

- Jeg kender den ansvarlige for Rising Stars i svømning hos Parasport Danmark, Anne-Dorte Andersen, så derfor men også lidt tilfældigt, så har vi nu dette tilbud i Korsør Svømmehal i samarbejde med Korsør Handicap Idrætsforening, siger Thomas Hansen.

Tryghed og ro For sårbare og udviklingshæmmede børn er nøglen til sportslig succes tryghed, nærhed og ro.

- Disse børn trives ikke på de almindelige svømmehold med mange. De kan ikke overskue det, og de kan have svært ved at huske beskeder, siger Thomas Hansen. Allerede nu er den aktuelle udfordring for »Rising Stars Svømning« i Korsør, at der er otte tilmeldte børn, som i følge Thomas Hansen er det maksimale for et hold.

- Det er vigtigt, at holdene ikke er større, end der er helt tæt kontakt til hver enkelt barn, siger Thomas Hansen.

Plads til flere Ny formand for Korsør Handicap Idræt er 50-årige Jens Hansen. Tilflytter fra Bornholm og med en søn med flere diagnoser, og for hvem svømning giver øget livskvalitet.

- Jeg er da sindssygt glad for, at det er lykkedes os i Korsør at få samarbejdet med Parasport Danmark om »Rising Stars Svømning«. Klart at børnene bliver bedre til at svømme og måske ender med at deltage i stævner, men det sociale og børnenes samvær er også vigtig, siger Jens Hansen. Han drømmer om mindst 20 børn som kommende svømmestars i Korsør.

- Vi skal nok finde pladsen og sørge for mindre hold, siger Jens Hansen. Han noterer, at der for eksempel ikke endnu er et eneste barn fra Storebæltsskolen, så der er ifølge formanden potentiale for, at flere børn kan deltage. Han henviser interesserede til Thomas Hansen, der kan kontaktes på mail thomas@hansenfam.dk og på mobil 2491 1576.

Fantastisk Caroline Glad er skolelærer og mor til synshandicappede Rikardt, der er et af de foreløbige otte børn, der med i »Rising Stars Svømning«.

- Det er bare helt fantastisk med sådan et tilbud her i Korsør, som vi ellers skulle have kørt langt efter, siger Caroline Glad.

Netop som synshandicappet er der ekstra behov for at skabe tryghed ved blandt andet at have trænere i vandet til at guide ham.

Frivillig og ulønnet Tror man nu, at den tidligere elitetræner i svømning Thomas Hansen er aflønnet for sin indsats i projektet, tror man forkert. Som kilder i handicapforeningen udtrykker det, så er han helt igennem en fantastisk ildsjæl, der bare ønsker at gøre en forskel for børn og unge handicappede.

Blandt andet den tidligere deltager ved de Paraolympiske Lege Camilla K. Hansen og åbenvandsvømmeren Nadja Joy er del af de unge, som også trænes af Thomas Hansen.

- Jamen, jeg brænder bare for at give børn og unge, der ellers grundet deres handicap var sat ud på et sidespor, nogle gode og sjove oplevelser via svømning, lyder det fra Thomas Hansen.

I svømmehallen viser de mange taknemmelige smil til ham fra de unge svømmere, hvor meget han betyder for dem.

Korsør Handicap Idrætsforening har svømmetider tre dage om ugen i Korsør Svømmehal.

Belønnet af minister Holdsatsningen »Team Rising Stars« blev indledt med bordtennis i august 2018. Det nye var åbent at fortælle, at dette var et tilbud, hvor det at blive god til parabordtennis var lige så naturligt som i en bordtennisklub.

I 2020 kom atletik og svømning til.

Den bemærkelsesværdige succeshistorie for Parasport Danmark blev belønnet med kulturministerens Parasportspris ved SPORT 2020.