Paraply i partifarven

Meget er sket på Motalavej. Også i de to år siden den 35-årige boligminister Kaare Dybvad (S) fra Holbæk sidst besøgte boligområdet, hvis ry er kendt over det ganske land som del af ghettolisten.

Med formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren på sin højre og direktør for BoligKorsør Uffe Kjær på sin venstre fik ministeren fredag en rundvisning og forklaring på boligområdets nyskabelser, helhedsplaner og nedrivninger. Det skete i skybrudsagtig regn, så Kaare Dybvaad var fornuftigvis iført paraply - naturligvis i partifarven!

- Jeg kender udmærket Motalavej som et udfordret boligområde allerede fra dengang, jeg var med i DSU. Jeg var her sidst for to år siden, hvor jeg gik en tur på Motalavej i en pause ved et møde på Comwell Korsør, siger Kaare Dybvad.