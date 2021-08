Rasmus Paludan har de senere år besøgt Slagelse Kommune ad flere omgange. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Paludan vil frifindes for forhånende udtalelser

Partileder Rasmus Paludan, Stram Kurs, blev sidste år dømt for overtrædelse af racismeparagraffen. Nu kører hans ankesag ved Østre Landsret, og det er blandt andet forhånende udtalelser i Skælskør, der er omdrejningspunktet.

Slagelse - 30. august 2021 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Han er kendt for sine eder, forbandelser og lidet flatterende sprogbrug, når talen falder på muslimer. Men i og med udgydelserne er sket som led i politisk arbejde, burde han ikke være straffet.

Det mener partileder Rasmus Paludan, Stram Kurs, i hvert fald selv. Derfor ankede den 39-årige advokat dommen på tre måneders fængsel, som han fik ved Retten i Næstved den 25. juni sidste år.

Her blev han dømt efter et anklageskrift bestående af 14 forhold, hvor langt de fleste omhandler overtrædelse af 266b, også kendt som racismeparagraffen.

Eksempelvis fik han et retligt drag over nakken for i Skælskør den 3. oktober 2018 at have fremsat udtalelser, »ved hvilke en gruppe forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro«, som det lyder i anklageskriftet fra Statsadvokaten i København.

Anklagen udgør et omdrejningspunkt for ankesagen, der begynder ved Østre Landsret i dag og ventes afsluttet efter fire retsmøder.

Vil frifindes En enkelt måned af de tre skulle afsones, mens de øvrige blev gjort betingede.

Det fastslog en enig domsmandsret i juni sidste år, hvor det blev pointeret, at der var tale om grove udtalelser i specielt Skælskør.

- Retten fandt ikke grundlag for at anse udtalelserne som led i en saglig politisk debat, og hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kunne ikke føre til at anse udtalelserne for straffri, lyder det i dommen.

Rasmus Paludan serverede under Skælskør-demonstrationen en længere række forhånende udtalelser, som han dog ikke mener, han skal straffes for.

- Danske mænd har meget mere respekt for en hund end for en kriminel samfundstaber, har det ifølge anklagemyndigheden lydt, ligesom partilederen skal have udtalt således om muslimer:

- De ved godt, at deres fremtidsudsigter kun er at gifte sig med en kusine om et par år og få seks børn og modtage bistandshjælp.

Herefter skal han have proklameret, at han skulle til Nordjylland »og brænde den her dumme bog af« med henvisning til koranen.

- Vi glæder os til at brænde den af, så vi kan more os over, at den dumme religion har en mindre luderbog at læse i, skal han ifølge anklageskriftet ydermere have sagt.

Paludan: Ikke rettet mod en bestemt gruppe

I byretten sagde Rasmus Paludan, at hans bemærkninger ikke var rettet mod en bestmet befolkningsgruppe. Det være sig i eksemplet med hunden.

- De kriminelle samfunds- tabere er en gruppe af folk, som er kriminelle og tabere i samfundet, sagde han ved retten.