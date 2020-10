Rasmus Paludan er kendt sine demonstrationer rundt i landets udsatte boligområder. Her er han i Ringparken i Slagelse. Han agter tilbagevenden på Motalavej i Korsør. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Paludan varsler snarligt comeback til ombrust boligområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Paludan varsler snarligt comeback til ombrust boligområde

For tiden ryger stribevis af tiltalte for retten efter uroen på Motalavej i Korsør i maj, hvor Stram Kurs gæstede området. Hovedpersonen, leder Rasmus Paludan, tænker at vende tilbage i løbet af den næste måned.

Slagelse - 14. oktober 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Stram Kurs' besøg i udsatte boligområder vækker ingenlunde ballade alle steder. I Ringparken, som han gæstede i maj og juni, var det et fåtal af beboere, der reelt ønskede en konfrontation. Langt hovedparten af de fremmødte vendte ryggen til partilederen, og ad flere ombæringer har Rasmus Paludan fået en kold skulder, idet han er troppet op - eksempelvis med en brændende koran i en tang - flere gange i forsommeren.

Modsat er det gået heftigt for sig på Motalavej, som partilederen selv betragter som et område uden for myndighedernes kontrol. Altså har politiet - om man vil det eller ej, som han siger til Sjællandske - ikke styr på situationen.

- Nogle tror stadig, at politiet har magten. Derfor er det interessant og en sejr for os, at der er steder, hvor de ikke har magten. For eksempel på Motalavej, hvor jeg har prøvet at blive forment adgang. Angiveligt fordi politiet ikke kan styre den uro, der opstår, fortæller Rasmus Paludan, der mener, at der er tale om »fejldimensioneringer« fra politiets side.

Vil tilbage Han konstaterer, at der i øjeblikket er flere mænd på anklagebænken for de optøjer, der opstod under Stram Kurs' besøg den 16. og 17. maj.

Der er rejst et halvt hundrede sigtelser, og i alt otte personer, hvoraf flere allerede er dømt - heriblandt to drenge - plus en håndfuld har været eller skal for retten i nærmeste fremtid.

Senest blev en 27-årig mand tirsdag dømt for sin medvirken i urolighederne, som han blev sendt tre måneder i spjældet for. Tre resterende af en samlet kombinationsdom på seks måneders fængsel blev gjort betingede.

Rasmus Paludan er ikke selv blevet indkaldt som vidne.

- Men hensigten har jo været at skade mig, men egentlig ved jeg kun, hvad jeg læser i pressen, siger islamkritikeren, der varsler, at han vender tilbage.

Formentlig i november. - Sidst var politiet ikke nok til at forhindre, at der blev kastet med sten, flaskebomber og fyrværkeri. Derfor kommer vi tilbage. Vi synes, det giver mening at demonstrere der, hvor vi sætter det på spidsen, hvem der har magten. Og det er tilsyneladende ikke myndighederne, der har kontrollen i Korsør, mener Rasmus Paludan.

Vant til ballade Det skræmmer ham i øvrigt ikke, at der igen kan opstå ballade. Det er det, det hele drejer sig, indikerer han.

- Der er et æreskodeks, der spiller ind, og den fjendtlige klan af muslimer vil gerne vise, at de har magten. Det samme vil politiet, som dog gang på gang viser, at der opstår uro, siger Paludan, der er blevet nægtet indrejse i Sverige og for nylig fik kylet en taske og en sodavand efter sig i Fredericia.

- Det kan jeg leve med, siger han.

relaterede artikler

Tre unge tiltalt for overfald på betjente under Stram Kurs-demo 07. oktober 2020 kl. 05:00

Drenge tiltalt for optøjer: Kastede sten og flasker efter politiet 02. oktober 2020 kl. 18:30