Rasmus Paludan var godt tilfreds med modtagelsen i Slagelse onsdag, hvor omkring 3-400 mennesker var samlet på Nytorv. Rigtig mange ville have taget »selfies«, mens enkelte råbte skældsord.

Paludan i Slagelse: Flere selfies end buh-råb

Slagelse - 22. maj 2019

Omkring 3-400 mennesker var onsdag eftermiddag forsamlet på Nytorv i forbindelse med et besøg fra politikeren Rasmus Paludan fra Stram Kurs.

En god portion af de mange tilskuere - anslået mellem 30 og 40 - var dog betjente, der skulle sikre ro og orden. Og de fik en forholdsvis nem opgave. Det mest dramatiske var en kortvarig tudekoncert med såkaldte »airhorns«, der hurtigt løb tør for luft. Så blev der antændt et enkelt stykke fyrværkeri, der sendte en grønlig krudt- røg ud over Nytorv, men det var næppe noget, hovedpersonen selv lagde mærke til.

- Hej Rasmus, kan jeg få taget et billede, lød langt størsteparten af de spørgsmål, Paludan fik, og han svarede beredvilligt ja til dem alle.

- Det er sørme en fin velkomst, jeg får denne gang i Slagelse, bemærkede Paludan med et stort smil.

Sidst, han var i byen, var i juli måned sidste år, hvor besøget i Ringparken bestemt ikke gik stille af. Sten- og flaskekastende unge blev siden sigtet for vold mod politiet, og tre af dem fik tilfældigvis deres dom samtidig med Paludans besøg i Slagelse onsdag:

- Den ene fik seks måneders ubetinget fængsel, den anden seks måneders betinget fængsel grundet hans unge alder - og den sidste blev frikendt på grund af usikkerhed om identiteten, oplyser anklager Lotte Nielsen til Sjællandske.

Sjællandske spurgte før dommen blev afsagt, hvad Rasmus Paludan mente om sagen:

- Jeg synes, det skal straffes meget hårdt, hvis man angriber politiet eller en lovligt anmeldt demonstration. Jeg husker, at vi var helt rolige, da vi var på Kierulffs- vej sidste år. Det vildeste, jeg foretog mig, var at synge nationalsangen. Jeg læste et sted, at en af dem måske bliver udvist - og hvis det sker, bliver jeg meget glad for det. Mit indtryk er, at fængsel ikke bider så meget på de typer, mens udvisning bider rigtig meget, siger han.

På Nytorv var Paludan omgivet af en jernring af politi og sikkerhedsfolk, men alligevel kunne folk komme tæt på - faktisk så tæt, at flere kunne give ham hånden. Og størsteparten lod til at være venligt stemte over for den kontroversielle politiker, selv om der også flere gange lød tilråb som »racist«, »svin« og »luder«. Tilråb, som Paludan stort set ignorerede.

Efter en times tid på Nytorv kørte Paludan og det store sikkerhedsopbud videre til Byskovparken, hvor politiet her - i modsætning til Nytorv - havde sat minestrimler op for at sikre, at folk ikke kom alt for tæt på.

Et par hundrede mennesker havde taget opstilling ved Byskovcentret - mange med deres mobiltelefon klar til optagelse, hvis det skulle udvikle sig.

Det gjorde det ikke, selv om der også her var flere, der tydeligvis ikke brød sig om politikerens tilstedeværelse.

- Hvad siger du til velkomsten her?

- På Nytorv i Slagelse var der rigtig mange positivt indstillede personer, og det flugter egentlig meget med mit indtryk fra mange byer, jeg besøgte dagen før. Der var nogle få steder, hvor der var enkelte negative personer, men sådan er det jo.

- Hvad tror du, der ville ske, hvis ikke du havde de mange politibetjente omkring dig?

- Så ville jeg formentlig blive slået ned eller slået ihjel. Det er jo realiteten, og sådan har det været længe. Jeg synes, at det jeg gør politisk for at redde danskerne og sikre deres fortsatte lykke, det er de personlige afsavn værd. Derfor skal jeg ikke stå her og tude over det, selv om de afsavn nok er noget større, end de fleste kan forestille sig, sagde Paludan, før han indstillede sit besøg i Byskovparken, som kun varede omkring 15 minutter.

Herefter skulle han efter planen videre til Kalundborg og Holbæk.