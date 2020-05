Paludan atter på besøg i boligområder: »Sidst opførte de sig bindegalt«

- Det er noget tid siden sidst. Og særligt i Korsør og Slagelse viste flere jo, at de ikke helt ved, hvordan man opfører sig, lyder det fra Rasmus Paludan, hvis besøg i Ringparken i juli 2018 vakte bål i gaden, ballade og en lang række sigtelser for forstyrrelse af den offentlige ro og orden, der både har bevirket frifindelser, men også fængselsstraffe til flere medvirkende.

- Men vi vil gerne være til stede i de områder her, indtil alle har forstået konceptet ved demokratiet. Det passer derfor også logistisk sammen at tage alle byer samme weekend, siger islamkritikeren, der indrømmer, at hans besøg i eksempelvis Ringparken var et af de mest chokerende, han har oplevet.