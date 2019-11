Se billedserie Stor glæde over at Skjelskør V atter er i aktiv tjeneste hos (fra venstre) borgmester John Dyrby Paulsen (S), Leif Andersen fra mandskabet, Jens Müller, direktør for både VisitVestsjælland og det nye selskab bag båden, formand for Skælskør Erhvervsforening Pia Kimer Jacobsen og Bernd Griese, gennem mange år direktør for Harboe men investor i skibet som privatperson. Foto: Anders Ole Olsen

Pæn interesse for at sejle med Skjelskør V

Slagelse - 08. november 2019 kl. 07:57 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var højt humør, da turbåden Skjelskør V torsdag stævnede ud fra Kajgade på sin »jomfrusejlads« efter at have ligget stille siden december sidste år.

Årsagen var akut mangel på uddannet personale, men som omtalt i Sjællandske forleden er det lykkedes at få gang i båden igen. Takket være et samarbejde mellem Skælskør Erhvervsforening, VisitVestsjælland og Bernd Griese, mangeårig Harboe-chef, der tilbage i 1996 stod bag at hente skibet til Skælskør.

Det er sket via det nystiftede selskab Bådfarten Skjelskør V ApS, der har direktør Jens Müller fra VisitVestsjælland som direktør.

Med på »jomfrusejladsen« var naturligvis Jens Müller, Bernd Grise og formand for Skælskør Erhvervsforening Pia Kimer Jacobsen.

Også borgmester John Dyrby Paulsen (S), byrådsmedlem Henrik Brodersen (DF) og Jørgen Damgaard fra Landudvikling Slagelse var blandt de cirka 25 gæster, som efter en kort snak på kajen gik ombord og tog på tur med det flagsmykkede skib.

Jens Müller oplyser, at der har været ganske pæn interesse for at booke skibet.

- På lørdag er det således booket af en familie, der skal ud for at sprede et afdødt familiemedlems aske. Den pågældende døde kort tid efter at Skjelskør V havde indstillet sejladsen sidste år, så familien har ventet et helt år på at kunne få lejlighed til at sprede asken, fortæller Jens Müller.

Han forventer, at skibet vil blive et stort aktiv for Skælskør igen.

Plan forude

- Nu skal vi lige have set på bookingerne, og herefter vil vi i næste uge via Facebook og pressemeddelelser melde nogle datoer ud, hvor folk kan købe billet på nettet og komme ud at sejle, siger Jens Müller.

De relativ få sejladser, som Skjelskør V kan nå i år, vil som tidligere omtalt ske takket være et par af de tidligere frivillige i Skælskør Bådfart, som nu vil blive lønnet for deres indsats.

Blandt dem er Leif Andersen, der ifølge Jens Müller har ydet en meget stor indsats i arbejdet med at få de nødvendige godkendelser igennem.

Til foråret, når en ny sejlsæson er på trapperne, vil der blive ansat yderligere mandskab.

Inden da skal skibet dog blandt andet have julemanden som passager i forbindelse med juletræstændingen 29. november.