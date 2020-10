I 2009 modtog en tidligere plejefar fra Skælskør fem års fængsel for vold og seksuelle overgreb mod tre plejesøstre. Nu har en enig domsmandsret frifundet ham i ny sag om lignende anklager. Foto: Carsten Lysdal

Pædofili-anklaget plejefar frifundet i ny sag om overgreb

En tidligere dømt plejefar er blevet frifundet for anklager om vold og overgreb mod 10-årig plejedatter.

Slagelse - 12. oktober 2020 kl. 17:57 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

En 64-årig tidligere plejefar fra Skælskør, der før er dømt for overgreb, kan ikke straffes for nye anklager om voldtægt, trusler og vold mod en bare 10-årig plejedatter. Det besluttede en enig domsmandsret ved Retten i Næstved, mandag. Her blev manden frifundet for samtlige anklager, der ifølge anklagemyndigheden og pigen selv skulle have været fundet sted i løbet af det år, pigen var anbragt i familiepleje. Ved domsafsigelsen lagde dommer Tine Bransholm Ginnerup vægt på, at der ikke var fundet tilstrækkeligt bevis for, at anklagerne om voldtægt skulle være fundet sted. Dog fandt dommeren det bevist, at plejefaren skulle have befølt plejebarnet uden på tøjet og nær skridtet, når han lagde hende til at sove, mens hun var anbragt i familiepleje fra december 2005 til februar 2006. Manden kan imidlertid ikke dømmes for dette forhold, da sager om blufærdighedskrænkelse forældes efter fem år. Og pigen, der i dag er en kvinde i 20’erne, først anmeldte ham for overgreb i efteråret 2017.

Har fastholdt uskyld Manden har selv under hele sagens forløb nægtet sig skyldig, ligesom det også hele tiden har været ønsket fra mandens forsvarer, David Neutzsky-Wulff, at han blev frifundet. Det er dog ikke første gang, at den tidligere plejefar har været anklaget for overgreb. I 2009 blev han idømt fem års fængsel for overgreb og seksuelle misbrug af tre andre tidligere plejebørn. De tre plejebørn, som var søstre, flyttede fra plejefamilien i 2005 efter flere underretninger fra blandt andre en læge og en pædagog. Men alligevel blev den 10-årige pige anbragt hos samme familie senere det samme år. Ifølge anklagemyndigheden skulle manden efterfølgende flere gange være kommet ind på pigens værelse, hvor han stak en kuglepen eller lignende ind i hendes kønsdel, ligesom han gentagne gange beordrede hende til at stimulere sit lem.

Truet til at tie stille Da den 10-årige pige nægtede, skulle manden ifølge anklagemyndigheden have onaneret foran hende til sædafgang, ligesom han skulle have truet pigen med at ville slå hende ihjel, hvis hun fortalte om de mange overgreb, som også indebar kraftige lussinger i ansigtet og slag på kroppen. Specialanklager Anne Marie Fink mente, at der var fundet tilstrækkeligt bevis for, at den tidligere plejefar var skyldig i de beskrevne forhold og burde idømmes op til tre års fængsel. Men hun har hele tiden været klar over, at det var en ”bevismæssig svær sag”, fortæller hun til Sjællandske. - Det er en sag, der bygger på oplysninger fra 15 år siden, forklarer Anne Marie Fink og peger blandt andet på, at pigen selv har ændret forklaringer undervejs.

Utroværdigt vidneudsagn De skiftende forklaringer skyldes netop de mange år, der er gået siden overgrebene, mener specialanklageren og peger på, at detaljer kan være svære at huske. Ved Retten i Næstved lagde Anne Marie Fink også vægt på, at det tidligere plejebarn i dag – og dengang – er og var udfordret på flere punkter og ”mentalt bagud” på grund af sin dårlige opvækst. Ligesom hun helt fra start kan have været nervøs for at fortælle politiet alle detaljer grundet truslerne på livet, mener Anne Marie Fink. Ifølge forsvarer David Neutzsky-Wulff har de skiftende forklaringer dog gjort den i dag unge kvinde, hvis vidneforklaring er foregået bag lukkede døre, utroværdig som hovedvidne i sagen.

Ikke nok beviser - Der er ikke nok til en domfældelse, uanset hvad man måtte mene om min klient i øvrigt, slog forsvareren fast under mandagens retsmøde. Her lagde David Neutzsky-Wulff også vægt på, at der ikke er fundet hverken tekniske eller lægelige beviser på de påståede overgreb. For eksempel fik den dengang 10-årige pige i juni 2005 foretaget en lægeundersøgelse, der ikke umiddelbart viste nogen tegn på overgreb. Da dommen blev afsagt, var den tidligere plejefar ikke selv til stede. Han forlod mandagens retsmøde, da han ifølge sin forsvarer ”fik det dårligt”. På samme måde er manden tidligere blevet væk fra retsmøder. Sidst det skete, lød begrundelsen, at han var blevet ramt af stress som følge af sagen, der havde tærret hårdt på ham.

