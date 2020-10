Se billedserie Tidligere borgmester og nuværende MF Stén Knuth (V) var til stede som idrætspolitisk ordfører for Venstre, og han fik skudt en del gode bolde afsted.

Padel-fremstød i firmadræt

Slagelse - 10. oktober 2020 kl. 11:14 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Padel er en mellemting mellem tennis og squash, og det er Danmarks hurtigst voksende idrætsgren.

Det må lige være en oplagt sport for kolleger at kaste sig over efter arbejdstid, mener man i Dansk Firmaidrætsforbund. Derfor havde man i forbindelse med den årlige Arbejdets Dag, der falder sammen med Skolernes Idrætsdag, valgt at sætte fokus på padel-sporten 12 steder i landet.

Det skete blandt andet ved et arrangement i My Padel Club i de tidligere Malaco-haller på Fabriksvej i Slagelse, hvor formand for Firmaidræt Slagelse Jan Reinhold og instruktør Christian Schøler Jacobsen fra padel-klubben havde selskab af en del ivrige deltagere, hvoraf de fleste ikke kendte sporten i forvejen.

Blandt de der svingede battet var også tidligere borgmester Stén Knuth (V), der var til stede i sin egenskab af idrætspolitisk ordfører for sit parti. Han startede spillet med at have Pernille Aude, der er medlem af Styrelsen i Dansk Firmaidræt, som sin makker, og de fik hurtigt sved på panden.

Efterlyser frivillige Fredag var det tid til Arbejdspladsens Dag i Firmaidræt Slagelse i samarbejde med My Padel Club. Håbet er at få afdeling med padel i firmaidrætten.

- Det er rigtig sjovt at spille med mine kolleger, lød det fra Kasper Hejlesen fra Fyshuset.

Han tilføjede dog, at han vil fortsætte med den idræt han allerede dyrker, nemlig squash, som i øvrigt også spilles på stedet.

Jan Reinhold håber, at dagens fremstød kan føre til, at der bliver lavet en padel-afdeling i firmaidrætten, hvor medlemmerne mødes en dag om ugen i padel-centret.

- Men for at det skal kunne lykkes, skal jeg have fat i nogle flere frivillige, siger firmaidrætsformanden, der er åben for henvendelser fra interesserede.