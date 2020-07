Det var her på Vestmotorvejen ved Vemmelev, at en 54-årig mand fra Korsør torsdag kørte aggressivt, og med en al for høj promille i sin Seatbil ramte en anden bilist, der snurrede rundt. Fredag fængslede en dommer den 54-årige frem til den 12. august. Foto: Helge Wedel

Påvirket lokal bilist fængslet for farlig kørsel på motorvej

Politikerne har bedt politiet have fokus på farlig vanvidskørsel. Det sendte fredag en 54-årig mand fra Korsør i fængsel.

Slagelse - 24. juli 2020 kl. 16:50 Af Helge Wedel

En 54-årig mands kombination af kørsel i sin Seat-bil med en alt for stor promille og aggressiv kørsel med blandt andet overhalinger indenom endte torsdag klokken 17.34 i et færdselsuheld på Vestmotorvejen ved Vemmelev. Under en undvigemanøvre ramte den 54-årige, der er fra Korsør, en Opel, som kørte i andet spor, hvorefter den ramte midterautoværnet og snurrede rundt.

Den 54-årige blev alkometertestet. Det viste sig, at han havde en promille et godt stykke højere end det tilladte. Derfor blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel, oplyser politiet. Flere vidner havde endvidere set hans kørsel op til uheldet. De forklarede politiet, at han havde kørt noget aggressivt og havde overhalet indenom. Den 54-årige blev derfor også sigtet for at overtræde straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for liv eller førlighed.

Fra sygehus til celle Den 54-årige blev kørt til behandling for sine knubs på sygehuset i Slagelse. Ingen andre kom noget til ved uheldet. Efter behandling stod den på overnatning i en celle, indtil han fredag klokken 13 blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten I Næstved. Her fængslede en dommer ham frem til den 12. august, oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Mikkel Kjærgaard til Sjællandske. Vagtchefen gør opmærksom på den særlige fokus, der er på vanvidskørsel.

Der slås hårdt ned - Politikerne har bedt om særlig fokus på vanvidskørsel, der er til fare for andres liv og førlighed. Når den 54-årige nu er varetægtsfængslet, betyder det, at anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til ham med det signal, at der slås hårdt ned på netop vanvids- kørsel, siger Mikkel Kjærgaard.