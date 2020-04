Fem-årige Lykke har sørget for ægte påskestemning i Slots Bjergby.

Påsketræ i Slots Bjergby

Hvis du kører igennem Slots Bjergby, så sæt farten ned, når du passerer Slotsbjergbyvej nummer 20. Her bor Sussi Tronborg, som driver den private dagpleje »Sussi's Troldeunger«. Udenfor huset står der lige nu et vaskeægte »påsketræ« - et lille træ, som er fyldt med påskeæg og pynt.