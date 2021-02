Se billedserie Pårørendevejlederne er ved at være på plads i Sundhedshuset, hvor de har kontor lige ved hovedindgangen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Pårørende kan få hjælp

Slagelse - 15. februar 2021 kl. 10:46 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Hvis ens ældre ægtefælle eller anden, nær pårørende bliver alvorligt syg, retter en stor del af omgivelsernes fokus sig mod den syge, men den pårørende skal så at sige have lov til også at tænke på sig selv.

Denne »tilladelse« udsteder Slagelse Kommunes to pårørendevejledere, Annette Juul Jessen og Eliane von Bülow, som netop er rykket fra Langes Gård til Sundhedshuset i den tidligere social- og sundhedsskole på Ingemannsvej, hvor en række andre, kommunale sundhedstilbud nu også bor side om side med flere praktiserende læger.

Pårørendevejlederne tilbyder både individuelle samtaler og gruppeforløb med seks-otte deltagere. Det har de gjort siden maj 2019, da kommunen prioriterede dén indsats for statslige værdighedsmidler.

Det store flertal af dem, der har brugt ordningen, er ægtefæller til mennesker med demenssygdomme eller senhjerneskade.

- Fælles for rigtig mange er, at de befinder sig i en krise. Alt er kaotisk, og vi prøver at hjælpe dem til at få overblik, fortæller Eliane von Bülow, der er uddannet psykolog.

Samtidig har pårørendevejlederne mulighed for at vise den pårørende videre til andre former for hjælp.

En pårørende kan have brug for hjælp til rent praktiske ting som for eksempel at kontakte et plejecenter, hvis det bliver relevant at tænke på, eller blot til at uddelegere opgaver op til juleaften. Vejledningen handler i høj grad om, hvordan den pårørende kan komme igennem en svær tid uden selv at gå til grunde.

- Det er ikke et terapeutisk forløb. Det er hjælp til selvhjælp, og bare det at have en at tale med om det, de står i, er vigtigt. Mange gange er det den svækkede, der får opmærksomheden, siger sygeplejerske-uddannede Annette Juul Jessen.

- Ja, og mange oplever, at venner og bekendte primært spørger til den sygdomsramte. Tit glemmer man den pårørende og det kæmpestore pres, han eller hun er udsat for. Den pårørende skal lære at tænke: Det er OK, at jeg også fylder, supplerer hendes kollega.