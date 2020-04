Påkørte skiltevogn og dræbte Falck-ansat: 20-årig mand tiltalt

En 20-årig mand, der selv kom til skade, da han påkørte en skiltevogn på Vestmotorvejen i december 2018, skal mandag for retten. Han tiltales for overtrædelse af færdselsloven, men også for uagtsomt manddrab efter straffelovens paragraf 241, idet han forvoldte en 63-årig Falck-ansats død.