Påkørte kvinde med vilje efter skænderi

Politiet fik fredag klokken 07.46 en anmeldelse om, at en mand og en kvinde var kommet op at skændes, hvorefter manden havde forsøgt at tvinge kvinden ind i en bil.

Da det ikke lykkedes, havde han i stedet påkørt kvinden med sin bil.

Politiet fandt hurtigt frem til manden, som var 20 år og fra Slagelse.

Han blev anholdt klokken 09.00, og taget med på stationen, hvor han blev afhørt, før han blev løsladt igen klokken 13.24.