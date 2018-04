Påkørt og sprøjtet med peberspray - ingen politisag

- Jeg kan se, at patruljen efterfølgende søger at finde gerningsmanden på den angivne adresse, hvor han ikke er. Hvis der var brugt peberspray var det en voldssag. Vurderingen er, at det kan der ikke have været, for ingen af de tilstedeværende inklusiv anmelderen havde nogle gener i øjnene. Og det ville de have, hvis der var sprøjtet med peberspray. Når vi i politiet selv bruger den, bliver vi også selv påvirket, selv om vi skyder væk fra os selv, siger Frank Toftum til Sjællandske. Han tilføjer, at han også kan se, at politiet to gange tidligere har forsøgt konfliktmægling mellem Henrik Hilkjær og den 74-årige.