Påbud af besøg ophævet på plejecenter

I omegnen af ti personaler og et tilsvarende antal beboere fik på egen krop corona at føle på Bjergbyparken, inden der nu endelig ser ud til at være blevet lagt låg på smitten.

- Det har ikke været sjovt, for det personale, der har været tilbage. Det er jo dem, der har mærket det mest, og det har uden tvivl været en jul og et nytår, som vi aldrig glemmer, siger Lajla Stockfleth.

- Vi er kommet godt ovenpå alle sammen, og der er mange, der er glade for, at de igen kan komme udenfor døren og ikke længere skal være isoleret, siger Lajla Stockfleth.

At det er lykkes at få bugt med det omsiggribende udbrud af coronasmitte, betyder også, at det påbud om begræsning af besøg på Bjergbyparken for pårørende er ophævet.