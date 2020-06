På udkig efter ny havnefoged: Er du Jacobs afløser?

Havnefogeden på Agersø gennem flere år, Jacob Hartvig Lund, har besluttet sig for, at det er tid til nye personlige udfordringer, og derfor er jobbet som havnefoged på øen ledigt med udgangen af juni.

- Vi håber, at vi kan nå at ansætte en ny havnefoged så hurtigt, at vedkommende kan nå at blive lært op af Jacob, men hvis ikke det lykkes, må jeg selv påtage mig opgaven, siger Morten Christensen, der er havnefoged i Skælskør, og som gennem årene har været god kollega til Jacob Hartvig Lund.