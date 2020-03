Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

På rov i stribevis af butikker: Netto-tyve sendt i fængsel og ud af landet

Slagelse - 16. marts 2020 kl. 08:01 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten alle retsmøder samt møder i såvel skifteretten som fogedretten er aflyst til og med fredag den 27. marts.

Kun få berammede sager ved Retten i Næstved vil blive behandlet. En af de få, omhandlende to georgiske butikstyve, fandt sted fredag. Her fik de ét års ubetinget fængsel hver plus en udvisningsdom, der ydermere er krydret med et indrejseforbud.

Således skal tyvene på 30 og 40 år, der modtog dommene, af sted til Georgien og må ikke rejse ind i Danmark de næste seks år.

De to har siddet varetægtsfængslet i et halvt år. Faktisk lige siden 29. september, hvor de blev anholdt for på bestilling at have stjålet varer fra en lang række Netto-forretninger på Sjælland. Blandt andet på Østre Allé og Korsørvej i Slagelse, Borgergade i Vemmelev, Kjærs-vej og Norvangen i Korsør og Brænderigården i Skælskør foruden flere butikker i Fuglebjerg, Næstved og Nordsjælland.

De dømmes for tyveri af blandt andet 100 pakker tyggegummi, 77 plader Marabou-chokolade, Ben & Jerry-is og Rittersport plus meget andet.

I Danmark for at stjæle Tyverierne beløber sig til adskillige tusinde kroner og er som skrevet sket på bestilling og »som led i organiseret kriminalitet«, som det fremgår af anklageskriftet.

Tyvene har lagt en rygsæk i en kurv og puttet varer i den. Herefter har de efter butiksbesøgene skiftedes til at tage tasken på ryggen og rende af sted uden at betale.

De boede i øvrigt på værelse 6 på et motel i Roskilde i dagene 28. og 29. september, hvor politiet fik fat på dem.

Reglerne om, at udlændinge sidder halvdelen af tiden, før de sendes ud, vil desuden eksekvere et farvel snarest, idet de to tyve som skrevet har siddet varetægtsfængslet i snart et halvt år.