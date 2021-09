Flemming Pedersen er formand for Vestsjællands Teaterkreds, og han roser blandt andet medlemmerne af teaterkredsen for at holde ved teateret. Foto: Arne Svendsen

På resten af Sjælland dykker billetsalget - men ikke her

Sådan lyder det fra teaterformand for Næstved Teater, Jørgen Hvidtfelt til Sjællandskes redaktion i Næstved. Den melding bakker Flemming Pedersen op om. Han er formand for Vestsjællands Teaterkreds, og han fortæller, det åbenbart går bedre for teateret i Slagelse, end på resten af Sjælland.

- Vi har forsøgt at sende coronaskrivelser ud til alle inden samtlige forestillinger, og vi har fortalt om det inden hver forestilling. Den sikkerhed og tryghed, det tror jeg har betydet noget, de har ikke været bange for at komme i teateret eller at købe billetter til en ny sæson, siger Flemming Pedersen.

Desuden fortæller Flemming Pedersen, at der i forbindelse med Covid-19 kom restriktionen, at der maksimum måtte være 342 gæster i teateret. Hvis der var solgt mere end 342 billetter til en forestilling, sørgede teaterkredsen for at skaffe en ekstra forestilling, så der var en anden mulighed end bare at give pengene tilbage til gæsterne, der ikke var plads til. I den forbindelse nåede teaterkredsen at skaffe syv ekstraforestillinger. De nåede ganske vist ikke at blive til noget, fordi teatrene skulle lukke ned, men det sendte alligevel et positivt signal til medlemmerne.