Torben Nielsen var mandag på ledsaget udgang og hjemme for første gang i 20 måneder. Han ønsker Slagelse-vognmand hen, hvor peberet gror. Her står han sammen med sin forlovede, Gitte Thoft.

På ledsaget udgang: Dømt chauffør føler sig narret af Slagelse-vognmand

Den 55-årige Torben Nielsen fra Sabro ved Aarhus blev snydt, da han i fjor indvilligede i at fragte frugt fra Sydspanien til Danmark for en Slagelse-vognmand. Han afsoner nu dom på seks års fængsel og fik mandag lov at komme på ledsaget udgang.

Slagelse - 20. oktober 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der er ingen tvivl at spore i hverken stemmeleje eller tonefald. 55-årige Torben Nielsen, der sidste år blev idømt seks års fængsel i Frankrig for indsmugling af 987 kilo cannabis, blev narret. Lokket i en fælde efter at have bidt på et tilbud, hvor en vognmand søgte efter en chauffør til at fragte citroner og appelsiner fra Malaga til Danmark, men hvor tre paller vin, chaufføren ikke kendte til, endte med at blive skæbnesvangre.

