Se billedserie Drengene ventede utålmodigt på, at det blev deres tur til at sparke. Foto: Anders Ole Olsen

På græs for fællesskabets skyld

Slagelse - 06. juli 2019 kl. 10:40 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I tre dage har 20 drenge driblet, lavet armbøjninger, skudt på mål og lavet alle de andre øvelser, som hører fodboldspillet til. Også kampe på banerne ved Nørrevangstorvet, hvor Slagelse IK for første gang holdt fodboldskole.

- Vi vil gerne gøre en forskel og give de unge en mulighed for at udfolde sig og brænde noget krudt af her i stedet for andre steder, som træner Ufuk Aydemir siger.

Initiativet er en del af helhedsplanen for Ringparken. Det fokuserer på sammenhold og fællesskab og på at lære drengene på mellem 7 og 14 år at fungere som et hold. Hver dag er blevet indledt med fælles morgenmad og afsluttet med fælles frokost.

Slagelse IK håber også, at fodboldskolen, som der har været stor interesse for - også efter at tilmeldingsfristen var udløbet - kan resultere i, at nogle af drengene melder sig ind i klubben, så den kan stille med et eller to hold i turneringer.

- Vi mangler en ungdomsafdeling. Det er det, vi gerne vil have, og vi fornemmer, at der er stor interesse. De bliver ved med at spørge, hvornår de skal spille kamp, fortæller træneren.

En af drengene er 10-årige Abdinasir Abdikarim, der siger, at han har trænet for sjov, og at dagene på fodboldskolen har gjort ham bedre til at løbe og skyde.