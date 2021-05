Se billedserie Alle, der bekymres for deres helbred, bør søge læge. PFOS-sag fra Korsør bliver mere og mere alvorlig, som dagene går.

PFOS-skandale griber om sig

Politikere forbereder sig på eftervirkninger af PFOS-skandale, men ingen skal stilles til ansvar og risikere jobbet, mener socialdemokratisk byrådsmedlem.

Slagelse - 29. maj 2021

- En skandale. Ingen havde forestillet sig det her, og jeg er frygtelig ærgerlig over omfanget.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets Anne Bjergvang, byrådsmedlem i Slagelse Kommune, i sagen om PFOS-giften fra brandskolen i Korsør, som hun anser som yderst alvorlig.

- Der ligger en kæmpeopgave foran os som kommune og myndigheder generelt. Vi kan ikke lave det om nu, men vi kan sætte de penge af, der skal til for at få renset op, siger politikeren, der mener, at det nu er vigtigt at løbe efter løsninger og ikke problemer.

- Vi kunne godt gå efter en, der burde tage ansvaret. Vi skal dog have tillid til, at vores ledelse kommer ud over stepperne. Vi skal som politikere ikke blande os i det personalemæssige, siger hun, efter centerchef Flemming Kortsen, Center for Miljø, Plan og Teknik, og SK Forsynings administrerende direktør, Henrik Birch, forleden erkendte, at man kunne have handlet hurtigere og ikke mindst have undladt at vente i over et halvt år med at melde klart ud til offentligheden om fundet af PFOS.

- Når vi kigger tilbage, så er det klart, at vi ville have reageret hurtigere på de første resultater, hvis vi havde vidst det, som vi ved i dag. Det kan vi ikke ændre på. Men siden alvoren stod klart, har vi handlet så hurtigt, vi kunne på baggrund af den viden, vi har, og det vil vi også bestræbe os på at gøre fremadrettet, lød det forleden i beklagelse og afklaring sendt til politikere og ledelse.

- Det er nemt at spørge i dag, hvorfor vi ikke straks tog prøver af kødet fra kogræsserforeningen, når vi havde fundet PFOS på renseanlægget. Men der er langt fra at måle høje koncentrationer af PFOS i rensningsanlægget til at tænke, at der også kan være kvæg, der er forurenet. Det var der ingen, der havde forestillet sig på det tidspunkt, lød det endvidere.

Styrk afdelingen I stedet for at slå hinanden oven i hovedet er det ifølge Anne Bjergvang bedre at få sat ind.

Hun mener eksempelvis, at kommunens miljøafdeling har ekspertviden og dygtige folk, men at der er brug for endnu mere og flere af slagsen.

- Der er ikke nok ressourcer på området, som vi ser det i dag. Nu ser vi virkelig et behov for at udvide den afdeling, siger hun.

Satser på åbenhed Ifølge flere berørte familier, som i årevis har spist kød fra kvæg, der har drukket forgiftet overfladevand, er synet et lidt andet.

Eksempelvis mener Kenneth Nielsen, der er formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening, at det er direkte utilgiveligt, at myndigheder sad på en viden om PFOS i lang tid, uden at der blev meldt noget ud.

- En ting er, at jeg har spist kødet. Værre er nok, at mit barnebarn også har. Det anser jeg for utilgiveligt, sagde Kenneth Nielsen forleden i Sjællandske, hvor han ydermere beskrev, at nogle må tage et ansvar.

Aktuelt undersøges 180 borgere i Korsør. Heraf de medlemmer af foreningen, som i den snart forgangne uge havde møde med Slagelse Kommune, Fødevarestyrelsen og Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling ved Holbæk Sygehus, hvor flere spørgsmål blev besvaret.

Netop åbenheden er vigtig, beskrev Henrik Birch og Flemming Kortsen også i deres skriv til politikerne forleden.

- Vi har hele vejen igennem forsøgt at være åbne og have en god dialog om, hvad vi ved og ikke ved, med alle berørte parter. Det er også en af grundene til, at der blev afholdt infomøde for medlemmer af kogræsserforeningen.

Flere skal undersøges Ifølge Jyllands-Posten er det ikke kun borgere, der skal undersøges.

Brandmænd, der i årevis har arbejdet med det giftige skum, hvori PFOS er konstateret, skal have samme tilbud, lyder det fra Jan Lund Hammer, formand for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, der har godt 3.000 medlemmer.

Det gælder ikke bare i Slagelse Kommune, men også i resten af landets kommuner.

Også Beredskabsstyrelsen, som rummer de statsligt ansatte brandmænd, vil på baggrund af sagen i Korsør have undersøgt, »om brugen af brandskum med PFOS kan have givet påvirkninger af Beredskabsstyrelsens personel«, oplyser styrelsen til avisen.

PFOS-holdigt skum er blevet brugt til brandslukning i årtier, men har siden 2011 været ulovligt. Stoffet, der er svært nedbrydeligt og derfor ophobes i mennesker og natur, er kræftfremkaldende og kan give hormonforstyrrelser og dårligere immunforsvar.

Professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Philippe Grandjean kalder det »relevant at undersøge« folk, der har været brandmænd i mange år.

- PFOS og andre fluorstoffer har formentlig også været anvendt til imprægnering af uniformer eller arbejdstøj. Sammen med udsættelsen for fluorstoffer fra skumslukning kan brandfolk have akkumuleret øgede doser med tiden, siger han til Jyllands-Posten.

Sundhedsministeriet opfordrer borgere, der er bekymret for deres helbred, til at søge læge.