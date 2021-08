Se billedserie SK Forsynings tidligere vandchef og kommunens nuværende leder af miljø-afdelingen Jan Jørgensen modtog første gang besked om PFOS i Korsør Renseanlæg i marts 2020. Oplysningen er udeladt i notat om tidsforløbet til økonomiudvalget. Først 23. december 2020 blev der slået PFOS-alarm. Foto: Helge Wedel

PFOS-sag kulminerer næste uge

Forgiftede borgere til møde samtidig med kolonihavefolket. Rapport påviser omfanget af forureningen. Fortsat PFOS-udslip fra Korsør Renseanlæg. Kød er erstattet af kommunen, men erstatning til forgiftede endnu ikke afklaret. Første PFOS-melding fra marts 2020 udeladt i notat til økonomiudvalget.

Slagelse - 27. august 2021 kl. 07:50 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

På mandag kulminerer PFOS-sagen, når den længe ventede NIRAS-rapport om PFOS-forureningens omfang offentliggøres. Samme dag er de 187 PFOS-forgiftede borgere indbudt til møde i multihuset på Storebælt Ferie- og Campingcenter. 74 er tilmeldt mødet, der er lukket for pressen. Borgerne får af læger fra Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus seneste viden om helbreds-effekter som følge af PFAS-stoffer i kroppen, ligesom der orienteres om forskningsprojekt, og hvad der konkret kan gøres for de forgiftede. Mødet indledes klokken 17. Samme tid går møde i kantinen på Dahlsvej 3 i gang for kolonihaveforeningen Rundingen. Her orienterer kommunen og NIRAS om forureningen i haverne og hos den nærliggende nabo brandskolen, hvorfra vand med PFOS er løbet ned i nogle af haverne. Også dette møde er lukket for pressen.

Erstatning for kød Efter kommunen først afviste et erstatningskrav fra Korsør Natur- og Kogræsserforeningen, er det alligevel endt med udbetaling af 31.395 kroner i erstatning for de 627,9 kilo kød, som er smidt ud grundet sundhedsskadeligt indhold af PFOS. Kødets kilopris er sat til 50 kroner, fremgår det af notat til økonomiudvalget.

Derfor erstatning Årsagen til kommunens udbetaling af erstatning for kødet findes også i notatet, hvor advokaterne gør det klart, at selv om der udbetales erstatning for kødet, så er det ikke ensbetydende med, at kommunen dermed også anerkender, at den har erstatningspligt til de 187 forgiftede borgere.

- Efter mandagens møde med lægerne, ser vi på, hvad der kan gøres i forhold til erstatning eller godtgørelse for at være forgiftet med PFOS, siger Kenneth Nielsen, formand for kogræsserforeningen.

Bevisbyrden Af notatet til økonomiudvalget fremgår, at kommunen har ladet advokater undersøge erstatningsspørgsmålet. De fastslår, at hver eneste forgiftede borger skal bevise, at personskaden er forårsaget af PFOS og ikke har andre konkurrerende eller forudbestående årsager, hvis de skal have erstatning efter de gældende regler i erstatningsansvarsloven.

Belastningsskade Ifølge Kenneth Nielsen er det slet ikke mulige fysiske skader eller sygdomme som følge af forgiftningen, der er det værste.

- Det er helt klart det mentale, der fylder mest hos alle os med PFOS i kroppen. Uvisheden om konsekvenserne for ens helbred de kommende år, gnaver hele tiden. Jeg har fået forklaret af en læge, at det benævnes en belastningsskade. Det er den sammenhæng, som jeg tror, at der søges erstatning eller godtgørelse for, siger Kenneth Nielsen.

Fortsat udslip af PFOS PFOS-alarmen gik den 23. december 2020, efter der var målt op til 975 nanogram pr. liter vand i udløbet til Storebælt fra Korsør Renseanlæg. I dag er grænseværdien for drikkevand 2 nanogram per liter mod tidligere 100. Der er endnu ingen grænseværdier for PFOS i vand fra renseanlæg.

I dag løber der fortsat PFOS ud i Storebælt fra Korsør Renseanlæg, selv om der er sat et renseanlæg op på brandskolen, som fjerner PFOS, inden overfladevand og spildevand ledes til renseanlægget. Det fortæller tidligere vandchef i SK Forsyning og nuværende leder af kommunens miljøafdeling Jan Jørgensen.

- Den seneste måling er fra juli, hvor der var 49 nanogram per liter vand, siger Jan Jørgensen. Han forklarer tilstedeværelsen af PFOS i renseanlægget med en »svampeeffekt«, hvor det tager mange måneder, før stoffet et helt væk fra anlægget.

Over en million kroner Sjællandske har bedt Jan Jørgensen om en samlet opgørelse over udgifter til PFOS-sagen.

- Vi har rundet en million kroner, men flere regninger er på vej - blandt andet for den seneste rapport fra NIRAS, siger Jan Jørgensen.

Frustreret familie En PFOS-forgiftet familie med mindre børn, der også er forgiftede, er ifølge Sjællandskes oplysninger dybt frustreret over, at der ikke blev handlet fra SK Forsyning og kommunen - blandt andet i skikkelse af daværende vandchef Jan Jørgensen, da han første gang tilbage i marts 2020 fik besked om PFOS i store mængder på Korsør Renseanlæg fra Lund Universitet i Sverige. Ydermere blev der spurgt til, om der lå en brandskole i nærheden af renseanlægget som mulig forklaring på PFOS-fundet.

Familiens pointe er, at køerne fra kogræsseforeningen slet ikke var sat ud på engen med den stærkt PFOS-forgiftede grøft, hvis der var handlet i marts, så forureningen fra brandskolen af den nærliggende grøft og eng kunne være opdaget inden sommerens udsætning. 2020 var første gang, at familien var med kogræsserforeningen, så de ville derfor ikke være forgiftede i dag, hvis forureningen var opdaget tidligere.

Tude Å i livsfare Jan Jørgensen forstår godt familiens frustration, men tilbage i marts 2020 var alle kræfter hos SK Forsyning og i kommunens miljøafdeling sat ind på at undgå, at alt liv i Tude Å blev slået ihjel som følge af den såkaldte flux-sag med udledning af neonikotinoider fra virksomhed i Slagelse.

- Ingen havde på det tidspunkt i marts 2020 den mindste chance for at koble fundet af PFOS i renseanlæggets vand med, at mennesker efterfølgende ville spise forgiftet kalvekød. Vi prioriterede den akutte fare for Tude Å, mens vi efterfølgende vendte tilbage til PFOS-sagen, siger Jan Jørgensen.

I notatet til økonomiudvalget om tidsforløbet fremgår ikke, at den første PFOS-besked kom i marts 2020.

I notatet sker der først noget i oktober: »5. okt. 2020 - SK Forsyning fremsender mail fra Kristianstad Universitet, som påpeger, at der er fundet PFOS i spildevandet til Korsør Rensningsanlæg 2800 ng/l.«