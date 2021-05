I hånden holder Tore Svendsen fra firmaet Aquarden Technologies et glas med de små kugler, der er i stand til at trække PFOS ud af vand i renseanlægget i cotaineren bag ham og leder af brandskolen René Kofoed. Foto: Kim Rasmussen

PFOS-rensning på brandskole uvist hvor længe

Rørledningen er lukket, så der ikke længere er forbindelse fra brandskolen via engen med giftgrøften og ud til Korsør Nor. Alt dræn- og overfladevand samles nu i en brønd, hvorfra det pumpes gennem et renseanlæg, der opsamler PFOS, inden vandet sendes videre til Korsør Renseanlæg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her