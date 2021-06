Kenneth Nielsen har takket ja til at lade sig opstille, men han vil helst ikke have, at vælgerne stemmer på ham af medlidenhed, fori han har spist PFOS-forgiftet kød. Foto: Helge Wedel

PFOS-offer stiller op til valg

Kenneth Nielsen, formand for Korsør Kogræsser og naturplejeforeningen og søn af byrådsmedlem Anders Nielsen har sagt ja til at blive kandidat til regionsrådsvalget.

Slagelse - 19. juni 2021 kl. 10:11 Af Helge Wedel

- Miljø har altid haft min store interesse. Det var også en af mine mærkesager, da jeg for otte år siden stillede op på den socialdemokratiske liste til byrådsvalget, hvor jeg fik godt 100 stemme, siger 47-årige Kenneth Nielsen.

Nu har han har takket ja til at lade sig opstille til regionrådsvalget i november på den socialdemokratiske liste, da han for nylig blev opfordret til det.

- Jeg er kommet så sent med, at jeg ender nederst på listen, siger Kenneth Nielsen. Som søn af byrådsmedlem Anders Nielsen (S) er han langt fra ukendt med politik.

Den anden socialdemokratiske kandidat fra Slagelse-kredsen er Anne Christiansen Thilemann fra Slagelse. Begge regionsrådskandidater præsenterer sig i morgen søndag ved et medlemsmøde for Socialdemokratiet på Storebælt Camping og Feriecenter, hvor også afstemning om byrådskandidaternes indbyrdes placering indledes.

Ikke af medlidenhed - Hvor store er dine chancer for at få en plads i regionsrådet?

- Et godt spørgsmål - men mon ikke jeg har cirka 50 procents chance for at blive valgt. Jeg får jo nok nogle stemmer, fordi jeg er kendt på grund af PFOS-skandalen, men jeg vil helst ikke have, at vælgerne stemmer på mig af medlidenhed, fordi jeg har spist PFOS-forgiftet kød, siger Kenneth Nielsen.

Han vil som muligt kommende regionsrådsmedlem arbejde for, at der etableres et slags beredskab, så borgere, der i fremtiden rammes af forgiftninger grundet miljøforureninger, straks ved, hvor de kan få hjælp.

- Også arbejdet med at afdække nye tikkende miljøbomber skal prioriteres, siger Kenneth Nielsen.

Placeringerne Efter søndagens byrådskandidat-præsentation har medlemmerne af Socialdemokratiet mulighed for at stemme om deres placeringer på opstillingslisten frem til den 30. juni, hvorefter rækkefølgen bliver kendt den 1. juli. Det oplyser den lokale formand for Socialdemokratiet Tony Bomholdt Rasmussen. Han tilføjer, at der ikke længere skal fordeles kandidater efter bopæl i kommunens tre største byer Slagelse, Korsør og Skælskør.

Af de nuværende socialdemokratiske byrådsmedlemmer har Flemming Erichsen med 312 personlige stemmer i 2017 meddelt, at han ikke genopstiller, ligesom Steen Olsens beslutning om at blive siddende i byrådet har kostet ham medlemskabet af Socialdemokratiet. I 2017 blev han med 758 personlige stemmer nummer seks på top ti over flest personlige stemmer for alle byrådskandidater.

