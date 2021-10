Se billedserie I slutningen af oktober ventes politikerne præsenteret for et katalog med forslag til håndteringen af områderne med PFOS-forurening. Blandt andet engen her med giftgrøften i midten ud til Korsør Nor. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: PFOS-løsninger på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

PFOS-løsninger på vej

Om kort tid får offentligheden indblik i, hvad Slagelse kommunes miljøafdeling ser af muligheder for håndteringen af det PFOS-forgiftede område på og omkring brandskolen - herunder kolonihaver og engen langs Korsør Nor med den delvis oprensede giftgrøft i midten.

Slagelse - 09. oktober 2021 kl. 06:31 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Vi er i fuld gang med at udarbejde et katalog med forslag samt udgifterne til dem, siger Jan Jørgensen, miljøchef i kommunen. Han forklarer, at mulighederne er lige fra intet at gøre og så til de helt store oprensnings-løsninger, der billedlig talt nok vil ruinere kommunen på kort tid.

Jan Jørgensen regner med, at kataloget med forslag til PFOS-håndteringen kan fremlægges for politikerne i miljø, plan- og landdistriktsudvalget på deres møde den 25. oktober.

Rensemetoder Sjællandske har tidligere omtalt private firmaer, der mener sig i stand til at rense blandt andet jord for PFOS via en langvarig kraftig opvarmning til 350 grader, mens andre igen mener, at PFOS kan fjernes ved at sende strøm gennem jorden.

Ifølge miljøchef Jan Jørgensen er der endnu ingen metoder med dokumenteret effekt.

- Vi skal som kommune ikke bruge penge på et forsøgsprojekt, som i bedste fald efterfølgende kan give et privat firma stor indtjening, men jeg tænker, at politikerne nok vil nikke ja til, hvis et privat firma for egen regning vil prøve kræfter med at fjerne vores PFOS-forurening på stedet, siger Jan Jørgensen.

Giver ikke mening Han mener heller ikke, at det giver mening at grave forureningen væk.

- For hvor skal vi køre den forurenede jord hen? Vi flytter jo i givet fald bare problemet et andet sted hen, siger Jan Jørgensen. Vedrørende mulig udsivning til vandmiljøet i Korsør Nor fra det forgiftede engområde med grøften, så er det ifølge miljøchefen ikke alene kommunens ansvar men også Miljøstyrelsens.