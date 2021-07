Se billedserie Niels Ploug fra KRÜGER A/S stående på røret til giftgrøften ser for første gang det PFOS-forgiftede område, som den store miljøvirksomhed er i stand til at rense fuldstændig - vel og mærke uden at fjerne jorden fra området. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

PFOS-giften ved brandskolen og norets bund kan varmes væk

Den internationale miljøvirksomhed KRÜGER A/S er klar med helt ny metode til at fjerne PFOS-giften fra grøft, eng og bunden i noret på stedet. Det vil være første gang i verden, at metoden prøves af i fuld skala. Det er billigere end at køre giftjorden væk til forbrænding.

Slagelse - 08. juli 2021

Generationsforurening.

Det kalder Sales & Product Manager In Situ Thermal Solutions fra KRÜGER A/S Niels Ploug den omfattende PFOS-forurening på og omkring Korsør Brandskole.

Sjællandske mødes med Niels Ploug ved grøften og engen, der stadig er fyldt med PFOS. Niels Ploug har kontaktet avisen med budskabet om, at KRÛGER A/S har udviklet en metode, der kan fjerne alt PFOS fra jorden - vel og mærke på stedet og uden at køre jorden væk.

- Vi har i mindre skala testet metoden på stærkt PFOS-forurenet jord fra Australien og fra lufthavnen Arlanda i Stockholm. Alle vores test viser, at vi fjerner mere end 99,99% af PFOS forureningen siger Niels Ploug.

Bor i Korsør Selv om han selv har boet i Korsør de seneste fem år, er det første gang, han er ved den PFOS-forurenede eng, grøft og bunden i Korsør Nor ud for.

- Så I kan fjerne PFOS også fra grøften og bunden af noret ud for?

- Vi har i Vietnam fjernet en stor dioxin-forurening fra 90.000 kubikmeter jord, hvor del af en sø også indgik. Det er klart, at nogen skal træffe en afgørelse om, hvor meget, der skal renses op, men ja her i noret kan man sætte en midlertidige spuns omkring det forurenede område, hvorefter bundmaterialet kan graves op og renses for PFOS, siger Niels Ploug. Han henviser også til den berygtede høfde 42 ved Vesterhavet, hvor der i efteråret skal afgives tilbud på oprensning af blandt andet store mængder kviksølv fra sandet.

Billig metode Mens Niels Ploug gerne fortæller om den nye metode til at fjerne PFOS fra jorden, så vil han ikke sætte nøjagtig pris på.

- Jeg kan bare sige, at metoden med at fjerne PFOS på stedet er billigere, end hvis du skulle grave den forurenede jord af for at køre den til forbrænding for at slippe af med PFOS, siger Niels Ploug. Han tilføjer, at det ikke er miljørigtigt bare at sende den forurenede jord til deponi, fordi forureningen så netop ikke er bekæmpet og fjernet.

Verdenshistorie KRÜGERs måde at fjerne PFOS fra jorden har endnu ikke været prøvet noget sted i verden i fuld skala, så hvis politikerne i sidste ende beslutter sig for, at PFOS-giften skal væk fra brandskolen og området omkring den, skrives der derfor verdenshistorie.

Måneder med varme - Når du kigger ud over grøft, eng og Korsør Nor, hvor lang tid vil det så tage at fjerne alt PFOS?

- Nu kender jeg jo ikke omfang og mængder, men der kan hurtigt gå et par år. Først skal den forurenede jord samles sammen i bunker, hvorefter renseprocessen kan indledes. Det sker ved opvarmning af jorden til 350 grader. Efter syv dage med den temperatur er PFOS væk, siger Niels Ploug.

Han tilføjer, at der går omkring tre-fire måneder, før en overdækket bunke af jord når en temperatur på 350 grader via varmelegemer, der er stukket ned i jorden. Niels Ploug ved af gode grunde ikke, hvor mange kubikmeter jord, der er PFOS-forurenet. Der kan derfor ikke sættes nøjagtig tid på fjernelsen af PFOS fra området.

Pilot-projekt? Mod slutningen af juli ventes rapporten fra ingeniørvirksomheden NIRAS, som har afdækket omfanget af PFOS-forureningen, men også vil komme med forslag til, hvad der kan gøres.

Niels Ploug håber, at det bliver muligt for KRÜGER som minimum at sætte et pilotprojekt i gang med fjernelse af PFOS - gerne i Korsør - via deres varmemetode, så det en gang for alle bevises, at PFOS kan fjernes på stedet uden at bortskaffe den forurenede jord.

Køer på græs igen? I bedste fald kan den omfattende men også ulykkelige forureningssag med PFOS-forgiftede borgere altså ende med, at Korsør Kogræssser og Naturplejeforening igen kan sætte kalve ud i det PFOS-forgiftede område, fordi giften altså er mulig at fjerne helt på stedet.

Penge fra staten? Hos mange politikere, som Sjællandske har talt med, »rimer« generationsforureninger på, at det bør være staten, der betaler for at fjerne dem.

KRÜGER A/S beskæftiger 450 medarbejdere i Danmark, og er en del af den verdensomspændende Veolia-koncern med omkring 179.000 ansatte.