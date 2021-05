Højgravide Cecilie Roland modtager formentlig i dag tirsdag efter 46 dages venten endelig henvisning til at blive testet for indhold af PFOS. Svaret gives først om flere uger og meget tæt på hendes fødsel. Hun er oprettet som hastesag, og bliver som den første testet af de mange, der har spist det PFOS-forgiftede kalvekød gennem de seneste 15 år. Privatfoto.

PFOS-forgiftet gravid er hastesag men venter stadig

- Hvis de centrale myndigheder som Styrelsen for Patientsikkerhed havde tage ansvar i stedet for at henvise os til egen læge, der ikke kan hjælpe, så havde jeg i dag kendt indholdet af PFOS i min krop, og om jeg kan amme mit barn, som jeg føder om få uger, siger 28-årige Cecilie Roland til Sjællandske.

