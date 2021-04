Fredag ved 17-tiden sendte Slagelse Kommune en advarsel ud om ikke at have direkte kontakt med vandet og bunden i Korsør Nor, der her på billedet ses i baggrunden. Borgere, der har spist PFOS-forgiftet kalvekød, var der ingen ny hjælp til. Foto: Helge Wedel

PFOS-forgiftet: Vi svigtes fuldstændig

- Jeg er vred, ked af det og dybt frustreret. Hvad sker der for vores myndigheder? Hvorfor får vi ingen hjælp, så vi kan blive undersøgt for, hvor meget PFOS-gift vi har i vores krop? Og hvad vi ellers skal gøre?

Spørgsmålene kommer hurtigt efter hinanden fredag aften fra formand for Korsør Kogræsser og Naturplejeforening, Kenneth Nielsen. Ved 17-tiden fredag har Slagelse Kommune udsendt en advarsel om, at man skal undgå direkte kontakt med vandet og bunden i Korsør Nor, indtil der er undersøgt nærmere for indhold af PFOS. Sammen med advarslen følger også, at Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder anbefalingen om, at de giftramte fortsat skal kontakte egen læge - dog med tilføjelse om, at styrelsen råder kommunen til at søge hjælp hos Region Sjælland. Advarslen om berøring med vandet i Korsør Nor er begrundet med forsigtighedshensyn og efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der altså ikke går yderligere ind i den alvorlige forgiftningssag, hvor op mod 200 mennesker de seneste år, ifølge Kenneth Nielsen, kan have spist det stærkt forgiftede kalvekød.