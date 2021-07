I torsdagens udgave af Sjællandske fortalte Niels Ploug fra det internationnale miljøfirma Krüger, at en ny metode gør det muligt af fjerne PFOS i jorden på engen bag ham, hvor kogræsserforening tidligere lod kalve græsse. Et medicinsk forsøg med de mulige 187 PFOS-forgiftede borgere skal vise, om et lægemiddel kan sænke eller fjerne indholdet af PFOS i deres blod. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

PFOS-forgiftede med i medicinsk forsøg

De 187 mulige PFOS-forgiftede borgere får i dag fredag information om, at de kan komme med i et medicinsk forsøg, der kan sænke indholdet af PFOS i deres blod. Først i august får de dog svar på deres blodprøver.

Slagelse - 09. juli 2021 kl. 06:28 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det har længe været et åbent spørgsmål, hvad der kunne gøres for at hjælpe de 187 borgere, der har fået taget blodprøve for at finde ud af, hvor meget PFOS-gift de har i deres blod efter at spist forgiftet kalvekød fra engen ved Korsør Brandskole, som kommunen stillede til rådighed for Korsør Kogræsser og Naturplejeforening.

I dag fredag den 9. juli modtager de et informationsbrev fra arbejdsmedicinsk klinik på Holbæk Sygehus med en stor mængde spørgsmål til deres helbred samt, hvilken medicin de eventuelt tager.

Alle må de dog fortsat vente på svar om, hvor meget PFOS de hver især har i deres blod.

Svar fra Odense Blodprøverne analyseres på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense. Herfra oplyser professor Philippe Grandjean, at svarene om PFOS-indholdet først sendes til sygehuset i Holbæk i næste måned, selv om det ellers var stillet i udsigt, at der kunne være svar i slutningen af juni.

- Vi var for optimistiske, og der kom flere prøver, end vi havde regnet med. Vi har lovet at levere resultaterne til klinikken i Holbæk et stykke inde i august, siger Philippe Grandjean til Sjællandske.

Medicinsk forsøg Han bekræfter også, at klinikken i Holbæk er i gang med ansøge om at få lov til at udføre et medicinsk forsøg på de angiveligt PFOS-forgiftede borgere for at efterprøve, om et lægemiddel kan sænke eller fjerne PFOS fra deres blod. Halveringstiden for det sundhedsskadelige PFOS er ellers op til fem år - lidt mindre for kvinder, hvis de har menstruation.

Philippe Grandjean oplyser, at der er tale om lægemidlet kolestyramin. Det er et receptpligt medikament, der primært anvendes til at reducere kolesterolniveauer i blodet.

Philippe Grandjean henviser til en amerikansk videnskabelig artikel, hvoraf det i en konklusion fremgår, at kolestyramin hos 36 personer har sænket PFOS indholdet i blodet signifikant. Der er ikke gennemført egentlige videnskabelige forsøg om virkningen. Signifikant betyder, at virkningen med at sænke PFOS-indholdet er statistisk bedre end en tilfældighed.

Tre grupper Angiveligt skal de PFOS-forgiftede opdeles i tre grupper, hvis det medicinske forsøg ender med at blive godkendt. En gruppe får kolestyramin, en gruppe for en placebopille (uden virkning), mens en gruppe intet får. Efterfølgende kan effekten af kolestyramin på PFOS i blodet fastslås.