Illustration fra rapporten. I baggrunden til venstre kolonihaverne og brandskolen til højre. Begge steder fra er målt forgiftet drænvand, der via grøfterne ledes ud i Korsør Nor. Også grøftevandet og jorden på strandengen er forurenet.

PFOS-bombe: Forurening af grundvand 61.500 gange over grænseværdi

Rapport dokumenterer omfattende forurening på og omkring Korsør Brandskole. Korsør Nor meldes i fare som følge af vand- og jordforureningen med de farlige flourstoffer brugt i brandskum.

Slagelse - 30. august 2021 kl. 13:24 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

»Det vurderes, at de konstaterede jord- og grundvandsforureninger kan udgøre en risiko for Korsør Nor samt en risiko i forhold til beskyttet natur, da de påtrufne forureningsforhold er beliggende på områder med naturbeskyttet strandeng.«

Sådan lyder advarslen i NIRAS-rapporten over PFOS-forureningen på og omkring Korsør Brandskole inklusiv kolonihaver og engen med grøfter, hvorfra de giftige stoffer blev optaget af kalve, der efterfølgende blev spist af mennesker, der derfor fik giftstoffet ind i blodet.

Ukendt omfang Det endelige omfang af den markante forurening er ifølge rapporten endnu ikke fastlagt, så den kan derfor være endnu mere omfattende.

I rapporten lyder anbefalingen fra eksperterne hos NIRAS, at det anbefales, at der bliver udført supplerende afgrænsende undersøgelser på brandskolen, i kolonihaverne samt i grøfter og dræn med udløb til Korsør Nor for bedre at kunne belyse forureningssituationen.

Der er fundet massiv forurening af grundvandet med PFAS-forbindelser i alle de analyserede vandprøver fra de udførte boringer. De højeste koncentrationer overskrider grundvandskvalitetskriteriet med helt op til 61.500 gange.

Ifølge rapporten er brandskolen placeret såkaldt »nedstrøms« fra den nærmeste drikkevandsboring til alment vandværk godt tre kilometer væk i retning mod Boeslunde. Hertil påpeger rapporten, at brandskolen ligger uden for områder med drikkevandsinteresser. Derfor konkluderes det i rapporten, at den voldsomme grundvandsforurening ikke udgør en risiko for områdets drikkevandsinteresser.

Også fra haverne I grundvandsprøver uden for brandskolen i kolonihaverne overskrides Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie med op til 5.840 gange.

I drænvandet fra brandskolen er påvist koncentrationer af PFOS, der overskrider miljøkriteriet for overfladevand med op til 52.308 gange.

Ud i Korsør Nor Der er også påvist forurening med PFOS i det drænvand, som afdræner kolonihaveområdet. Der er i vand fra drænrøret påvist indhold af PFOS, der overskrider miljøkriteriet for overfladevand 600 - 1.108 gange. I en vandprøve udtaget i grøften nedstrøms drænudløbet fra kolonihaverne i retning af Korsør Nor er påvist et indhold af PFOS på 680 ng/l, hvilket overskrider miljøkravet for overfladevand 1.046 gange.

Analyse af vandprøverne udtaget fra Korsør Nor viser indhold af PFOS på mellem 1,1 og 77 ng/l. Dette indhold overskrider det generelle miljøkrav for andet overfladevand på 0,13 ng/l op til 592 gange.

Mandag med start klokken 17.00 orienteres såvel de forgiftede borgere som kolonihaveejerne om forureningssagen på to separate møder - begge lukket for pressen.