PET-agent udeblev fra retten: Frygter for sit liv

Morten Storm, der stammer fra Korsør, siger til avisen, at han frygter for sit liv. Han tør ikke tage turen til retten, da både politiet og Politiets Efterretningstjeneste har sagt nej til at beskytte ham. Han har tidligere virket som informant for Politiets Efterretningstjeneste i det internationale islamiske miljø og terror-netværket al-Qaida.

De fire mænd har sammen med en femte passet Morten Storm op, da han stod og fiskede ves Isbådemuseet i Korsør sammen med sine børn.

Ifølge anklageskriftet fra Sydsjællands- og Lollland-Falsters politi truede de fire tiltalte den tidligere agent på livet, mens en femte ukendt mand trak en kniv.

Morten Storm blev, ifølge tiltalen, kaldt for 'svin' og 'forræder' og de sagde, at 'der ville ske et blodbad', skriver Ekstra Bladet.

Morten Storm har til avisen fortalt, at de er involveret i det islamiske miljø. Tre af dem er fra Korsør, den fjerde fra København. De fire mænd, der er 43, 18, 23 og 21 år nægter sig skyldige og afviser, det er involveret i et radikalt miljø.

En af de tiltalte mænd havde i øvrigt taget flere fotos af Morten Storm, som han gemte på sin mobiltelefon.

Politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi ønsker ikke at kommentere Morten Storms sikkerhed, men siger, at politiet altid vurderer sikkerheden omkring retssager.

Politiets Efterretningstjeneste har tidligere opfordret Morten Storm til at flytte til udlandet, fordi Danmark og resten af Skandinavien er alt for farlig for ham og hans børn, skriver Ekstra Bladet.