Se billedserie En ny ståltrappe er allerede sat op fra parkeringspladsen ved betalingsanlægget og ned til det opfyldte færgeleje. Det er endnu uvist, hvordan Sund & Bælt stiller sig til, at dykkere benytter deres parkeringsplads og bruger den nye trappe. Foto: Thomas Olsen.

Overskud fra ramper på vej til dykkerhjælp i færgehavn

Politikere foreslår at bruge overskud på over en million kr. fra de østvendte motorvejsramper i Vemmelev til at bygge ny sikker dykkeradgang i Halsskov Færgehavn. Villum Christensen (LA) har indhentet tilbud fra smedevirksomhed i Skælskør. Trappe fra p-plads allerede sat op. Boreprøver i gang til lokalplan.

Slagelse - 04. september 2021 kl. 12:06 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Ikke alt i Halsskov Færgehavn er som brugen af storebæltsfærgen M/F Broen en langtrukken affære. Helt anderledes fart er der på at skaffe de årligt op mod 3000 dykkere en mere sikker adgang til at gå i vandet fra, så de ikke skal svømme ud fra stranden og lige ud i den tværgående wakeboardbane, og efterfølgende risikerer at få udspringere i hovedet fra det gule containerudspringstårn, hvis dykkerne går til overfladen.

Den 15. august påviste dykkerne den farlige situation i havnen for inviterede byrådspolitikere. De fremlagde også ønske til det kommende budget om for godt to mio. kroner at etablere omklædningsfaciliteter og dykkeradgang til vandet fra det nordligste færgeleje, der grænser op til parkeringspladsen foran betalingsanlægget.

Herfra var der ønske om en trappe gennem en allerede eksisterende åbning i færgelejets betonside.

Trappe er sat op Og vupti - få uger efter var en ny ståltrappe sat op, så der var adgang fra p-pladsen til færgelejet. Ifølge leder af fritidsafdelingen Puk Kirkeskov Hvistendal, så var trappen nemlig allerede besluttet.

Selve ønsket om at bygge dykkeradgang for et par millioner blev fremskyndet ved at fjerne det fra budgetforhandlingerne og i stedet lade det blive en sag for erhvervs- og teknikudvalget. Ikke bare er sagen drøftet på seneste møde, men de fleste penge er angiveligt også fundet.

Overskud fra ramper - Udvalget støtter dykkernes ønske, så vi har nu bedt om et konkret projekt. Vi foreslår samtidig, at pengene findes ved at bruge fra et overskud på over en million kroner fra byggeriet af de østvendte ramper, siger Villum Christensen (LA), formand for udvalget. Han finder, at det med de allerede foretagne store investeringer i havneområdet, så gælder det om at få udnyttet det fuldt ud.

Tilbud indhentet Villum Christensen tilføjer, at han for at fremme processen har taget kontakt til smedevirksomheden Kecon i Skælskør, som har fået dykkernes tegninger af den adgangsvej, de ønsker sig ud over stenene i det opfyldte færgeleje.

Svaret fra indehaveren af Kecon Bjarne Kristensen er et overslag på samlet 800.000 kr. plus moms for at bygge og montere dykkeradgangen. Så der skulle altså være penge nok fra ramperne.

Sund & Bælt? Af udvalgets dagsorden om dykkerforbindelsen fremgår, at der »sigtes mod at etablere en forbedret adgang direkte fra parkeringspladsen nærmest det nordligst beliggende færgeleje (parkeringspladsen er ejet af A/S Storebæltsforbindelsen).«

Men her har virkeligheden altså overhalet, for trappen er sat op.

Politikerne gøres samtidig opmærksom på, at »Der skal træffes aftale med A/S Storebæltsforbindelsen om benyttelse af deres parkeringsplads.«

Det har foreløbig ikke været muligt for Sjællandske at få svar fra Sund & Bælt på, om det er ok, at dykkere bruger deres parkeringsplads.

Lokalplan kræves? Endelig skal det undersøges, om Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen skal godkende den planlagte dykkeradgang, ligesom administrationen fastslår, at »der bør udarbejdes en lokalplan, der i højere grad åbner rammerne for etablering af bl.a. dykkeraktiviteter i Halsskov Færgehavn«.

Så hvis dykkeradgangen skal afvente en vedtaget lokalplan - ligesom brugen af færgen skal - så kan det altså alligevel vare længe, før dykkerne kan juble. En lokalplan tager cirka et år at få vedtaget.

Lokalplan forberedes Den senere tid har der været boret både med store og mindre og håndholdte maskiner i Halsskov Færgehavn.

Ejendomschef Rune Overlader fortæller, at jordbundsundersøgelserne er del af det forberedende arbejde til en kommende lokalplan for området.