Overlæge råbte vagt i gevær - senere flygtede bandeleder

Overlæger vurderede tidligt, at 24-årig, nu anholdt flugtfange simulerede sindssygdom. Han ikke var syg, som han gav udtryk for, lyder det i redegørelse.

Slagelse - 03. februar 2020 kl. 19:00 Af Carsten Lysdal og Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når retspsykiatrien fremover får hærdede kriminelle inden for dørene, vil der sandsynligvis blive skruet noget højere op for sikkerheden, ligesom dialogen mellem myndigheder vil være en hel del skarpere, end den var i november på psykiatrisygehuset i Slagelse.

Her flygtede den 24-årige Hemin Dilshad Saleh - nu i det spanske politis varetægt - med hjælp fra en fætter og en række øvrige medhjælpere, og forløbet har givet anledning til selvransagelse.

Nu viser dugfrisk redegørelse, at det ikke ligefrem skortede på bekymringer, og at den manglende dialog mellem politi og sygehus har været utilfredsstillende.

Det mener i hvert fald justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Redegørelsen viser, at der burde have været en bedre dialog mellem politiet og sygehuset om sikkerheden ved besøg. Rigspolitiet har derfor indskærpet over for alle politikredse, at der skal være en bedre dialog om sikkerhedsforanstaltningerne, lyder det som en kommentar til den 37 sider lange kortlægning fra politiet, der minutiøst afdækker, hvad der skete såvel før og under som efter flugten tirsdag den 19. november.

Selvmordstruet og manipulerende

Redegørelsen viser som skrevet, at der er nok at tage fat på. Den giver eksempelvis sygehuset en del af skylden, idet man burde »have udnyttet muligheden for at afskære besøg såvel som kontrolleret de besøgende.«

Det var dog ikke bekymringer og advarsler, det skortede på.

Således viser det sig, at en overlæge på dagen for flugten råbte vagt i gevær på baggrund af Hemin Dilshad Salehs manipulerende facon og den vurdering, at han ikke længere var så selvmordstruet, som det angiveligt var tilfældet få uger inden.

Ifølge overlægen fyldte den varetægtsfængslede »en del på afdelingen« og havde blandt andet forbrudt sig mod regler om brug af mobiltelefon, idet han eksempelvis på et tidspunkt afleverede en tom kasse til personalet efter en samtale og beholdt den telefon på sig, der rettelig burde ligge i kassen.

På den baggrund, og fordi han er farlig, burde Hemin Dilshad Saleh være blevet underlagt både brev- og besøgskontrol, vurderede lægen om formiddagen, hvor han flygtede nogle timer efter.

- Det var vanskeligt for afdelingen at håndtere de mange ønsker om telefonopkald og besøg udefra, var meldingen fra overlægen.

Københavns Politi afviste dog at indføre besøgs- og brevkontrol, idet betingelserne ikke var opfyldte, lød vurderingen.

Vurdering: Havde ikke behov for behandling

Det var ikke kun overlægen i Slagelse, der råbte op og desuden meldte om en tilstand hos manden, der sagtens ville kunne gå i en normal arrest med et dertilhørende stort sikkerhedsopbud.

Allerede den 7. november havde Københavns Politi faktisk selv forsøgt at få surrogat-varetægtsfængslingen, der betød, at manden skulle være indlagt i psykiatrien, ophævet. Byretten afsagde dog kendelse om, at han skulle forblive på Bispebjerg Hospital, hvorfra han kom, da han den 13. november fik plads i Slagelse.

Sågar havde en overlæge her den 31. oktober konstateret, at Hemin Dilshad Saleh ikke længere udviste tegn på sindssygdom, og at der var indtrådt bedring i hans psykiske tilstand, hvilket giver anledning til at tro - som også en den førstnævnte læge i Slagelse vurderede - at den 24-årige simulerede og reelt ikke havde behov for at sidde på en retspsykiatrisk afdeling.

Grundet risikoen for, at selvmordsforsøg kunne blive aktualiseret i et fængsel, forblev manden dog i psykiatrien.

