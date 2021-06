Se billedserie Daglig leder af Skælskør Bykontor, Anne Gudiksen, med årets nye folder over Skælskør Familiefestival, der er en lind strøm af alsidige sommeraktiviteter. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Overflødighedshorn af sommeraktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Overflødighedshorn af sommeraktiviteter

Skælskør Bykontor har netop modtaget årets folder for Skælskør Familiefestival fra trykken, og der er masser af mangfoldige sommeraktiviteter at dykke ned i for både lokale og turister. Folderen kan hentes på bykontoret.

Slagelse - 14. juni 2021 kl. 07:22 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Skælskør Familiefestival er ikke en enkeltstående begivenhed men derimod et samlet begreb for alle de sommeraktiviteter, der finder sted i byen i ugerne 26-31. Og det er ikke så lidt endda.

Enkelte begivenheder finder sted én enkelt gang, hvorimod andre bliver gentaget flere gange over sommeren. Men fælles for alle tiltag, der er nævnt i folderen, er, at alle er velkomne til at tage del i festlighederne. Ganske vist kræver nogle arrangementer en billet på forhånd, hvilket der i folderen i så fald er gjort tydeligt opmærksom på.

Skælskør og omegn Folderen dækker over et langt større område end blot Skælskør by, da arrangementer i den nærmeste omegn - og også Agersø og Omø - er med.

En af sommerens store begivenheder, som tidligere er omtalt i nærværende avis, er Guldagersgaards keramiske sommerfestival Claytopia. Onsdag den 14. juli bliver den månedlange festival Claytopia toppet med den populære Skælskør Keramikfestival, hvor over 70 professionelle keramikere fra hele landet deltager.

Børnene kan igen i år tage på rundtur i byen og blive belønnet med både gaver og oplevelser undervejs. Hele familien eller grupper i anden sammenhæng kan tage på Riddlehunt (gådejagt, red.), og turbåden Skjelskør V ligger klar ved Kajgade sommeren over for at give sommerens gæster en smuk sejltur ud på fjorden.

På Stigsnæs tager Kystbatteriet gerne imod, og den 17. juli og den 7. august kan man på stedet opleve skydning fra kanonerne. Stigsnæs er også et godt udgangspunkt for vandreture, men for at få det fulde overblik over egnens skønne ruter, udleverer Skælskør Bykontor gerne særskilte vandrepjecer.

Både Skælskør Bymuseum og Danmarks Busmuseum har lagt sig i selen for at tilbyde spændende udstillinger sommeren over.

Men udover at kigge på, hvad andre har lavet, giver sommeren også rig mulighed for selv at tage fat via forskellige workshops. Blandt andet er der mulighed for at få fingrene i leret ved to ler-workshops for børn, og en lanterne-workshop er på programmet onsdag den 30. juli.

Lidt af hver til alle Udendørs koncerter, byvandringer, guidede ture på Borreby, sommerdans på kajen, markedsdage, lørdagsjazz, kreative lørdage, kulturdage på Omø og meget mere er planlagt og venter kun på sine gæster og sit publikum.

For at få det fulde overblik over en sommer for hele familien i Skælskør gælder det blot om at få fat i folderen, der rummer det hele. Folderen kan fås fysisk på Skælskør Bykontor, men kan også læses på bykontorets hjemmeside.

Skælskør Familiefestival har Skælskør Turistforening, Skælskør Erhvervsforening, Sparekassen Sjælland Fonden og Hass Olsen som primære sponsorer.