Børn og unge mellem 12 og 17 år får seks gratis dage med wakeboard-kørsel inklusiv lån af udstyr i juli, hvis de tegner et medlemsskab af Korsør Cable Park til 200 kr. for 2020. Foto: Mie Neel

Overflødighedshorn af aktiviteter for børn/unge

I næste uge nummer 29 er der ingen undskyldninger for at sommerferiekede sig for børn og unge i Korsør, hvor der bydes på et væld af aktiviteter. Alle med støtte fra kommunen, så langt de fleste begivenheder er gratis at deltage i.

På wakeboard

Korsør Cable Park i Halsskov Færgehavn har brugt pengene fra kommunen til et specialtilbud for unge mellem 12 og 17 år. De kan købe et medlemsskab for 2020, hvor der medfølger et gratis dagskort til at køre på banen inklusiv lån af udstyr i seks dage i juli. For at køre på wakeboard skal forældre eller værge samtykke og underskrive medlemskabet. Der kan med forbehold for dårligt vejr køres gratis 14.7 kl. 12.00-16.00, 16.7 kl. 16.00-20.00, 21.7 kl. 12.00-16.00, 23.7 kl 16.00-20.00, 28.7 kl. 12.00-16.00 og torsdag den 30. juli kl. 16.00-20.00. Yderligere oplysninger hos Lasse Russotti, tlf.: 2089 6736

Leg på Solens Plads

Gerlev Legepark inviterer til tre dages sommerleg og sjove aktiviteter på Solens Plads i Korsør den 16., 17., og lørdag den 18. juli mellem kl. 10.30 og 16.00. Det er gratis at deltage. Der er fællesleg ved Gerlevs legeinstruktører samt bevægelses workshop, spillestand med forskellige traditionelle og nye bordspil til alle aldre, parkourstativ og bevægelseskultur for unge, pannabane til street fodbold og et hav af andre forskellige legeaktiviteter.