To mænd tiltales for røveri begået i april.

Overfaldt 83-årig med peberspray under hjemmerøveri

Slagelse - 23. oktober 2020 kl. 13:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Offeret, en 83-årig mand, kunne sagtens have klaret de to »splejse«.

- Men de angreb mig bagfra og sprøjtede peberspray i hovedet på mig, hvor især mit højre øje blev ramt, lød det i april i Sjællandske fra en 83-årig tidligere grovsmed med adresse i Skælskør.

Han havde inden 8. april i år, hvor han blev overfaldet i sit bryggers, sat sit hundedyre Rolex-ur til salg via Den Blå Avis. En 19-årig henvendte sig i forhold til at købe, men da han og en et år ældre medtiltalt ikke lykkedes med at snyde med betalingen via en Danske Bank-app, overfaldt de den 83-årige ejer, som de ydermere sprøjtede peberspray i hovedet på.

Sådan lyder i hvert fald anklagen imod røverduoen, hvor begge i dag sidder bag de stive gardiner. Det være sig i Nykøbing Fængsel for den enes vedkommende og arresten i Næstved for den andens.

De tiltales på mandag ved Retten i Næstved således for at have overfaldet manden, som de frarøvede Rolex-uret til 68.000 kroner, efter de blandt andet havde rekognosceret ved mandens bopæl i selskab med et par øvrige medvirkende, hvis sager behandles særskilt.

Begge mænd står til længere fængselsstraffe, hvis de kendes skyldige.

Tiltalt for flere forhold De to er anklaget for flere forhold af blandt andet bedrageri. Det ved i en række tilfælde svigagtigt at have anvendt en betalings-app fra Danske Bank, hvor de foregav at have betalt for varer, der var sat til salg på DBA.dk.

Det er ifølge anklagen blandt andet sket den 2. april 2020 - en uge før røveriet i Skælskør - hvor det handlede om en PH80-standerlampe, samt samme dato bare lidt senere på dagen i forhold til en loftlampe.

De har i flere tilfælde foregivet at have overført penge - dog uden reelt set at have gjort det.

Hæler skal vidne En 25-årig er i den forbindelse ganske central for sagen. Han blev i august idømt seks måneders fængsel for blandt andet hæleri. Snarere blandt andet for at have købt det omtalte Rolex-ur for en noget lavere pris, end det var udbudt til, velvidende at det var frarøvet manden, som de to mænd på 19 og 20 år nu tiltales for at have overfaldet kort før klokken 12.20 onsdagen før påske.

At han er straffet og dømt, gør, at han kan indkaldes som vidne. Og her er det, modsat når du sidder på anklagebænken, strengt forbudt at tale usandt. Det er forbundet med strafansvar at lyve, hvorfor han - hvis han erindrer noget som helst - nok skal få tungen på gled.