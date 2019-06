Dennis Svare Nielsen er for nylig flyttet fra et bosted til egen bolig på Kalundborgvej, hvor han dyrker sin musikinteresse dagligt. Foto: Anders Ole Olsen

Overfald på marked fører til cd-udgivelse

Dennis Svare Nielsen er spastisk lammet i begge ben, og da han kom til verden for 28 år siden, var det seks uger for tidligt, og hans hjerne fik ikke ilt nok. Dennis bor i egen bolig med støtte, og det faktum, at han er handicappet, fik han for alvor at føle på Sørby Marked for et par år siden. Da han skulle på toilettet, blev han overfuset af en anden markedsgæst, der kaldte ham de værste ting og truede ham. Dén oplevelse blev første skridt mod den cd-indspilning med nogle af Dennis' oplevelser sat i musik, som skal foregå i et studie i Fredericia til september.

