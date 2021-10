Anna Tainas værk »Full Time Work« i Kunsthal Kongegaarden i Korsør er nu malet over igen. De mange firkanter repræsenterede en arbejdsuge på 37 timer. Foto: Fleur Sativia.

Over en million kroner til Kongegaarden

400.000 kroner fra Det Obelske Familiefond til to års udstillingsaktiviteter, 250.000 kroner fra Statens Kunstfond til udstillinger i 2022 samt ja fra politikerne i kultur- og fritidsudvalget til Kongegaardens ansøgninger om samlet 500.000 kroner til registrering, reaktivering, formidling og udstilling af Isenstein Samlingen betyder, at masser af kunstneriske aktiviteter er sikret.

Slagelse - 12. oktober 2021 kl. 08:02 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Både i Kongegaarden i Algade inklusiv haven og i det rå tidligere produktionsrum på Glasværket benævnt KGX.

Pengene sikrer, at Vestsjællands nye kunsthal kan præsentere et ambitiøst udstillingsprogram for 2022.

- Vi er utroligt glade for støtten fra Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond, der medvirker til, at vi kan gennemføre syv udstillinger med samtidskunst af høj kvalitet, og som tilmed er et godt grundlag for yderligere fundraising til programmet og til borgerinvolverende formidlingsaktiviteter , siger Kunsthal Kongegaardens leder Henrik Broch-Lips.

Tankesæt udfordres Programmet "TURNING POINTS 2022" omfatter en række udstillinger, der kan udfordre stereotype tankesæt, sørge for at Vestsjælland får et kulturelt løft og samtidig styrke Kongegaardens ry som udstillingsstedet, der tager afsæt i den eksperimenterende kunstscenes møde med stedets særlige historiske, kulturelle og geografiske rammer.

- Det er vores kvalitative mål at præsentere en række udstillinger skabt af talentfulde kunstnere med mod på at eksperimentere, satse nyt samt udfordre sig selv og publikum. Håbet er at sætte egnen pa det kunstneriske landkort og samtidig være et middel til både kulturel medskabelse, personlig udvikling samt samfundsforandring, siger Henrik Broch-Lips.

Udenfor de største byer Direktør for Det Obelske Familiefond, John Amund Tønnes, fortæller om fondens støtte:

- Kunsthal Kongegaarden har skabt et ambitiøst udstillingsprogram, der gennem publikumsorienterede aktiviteter forankrer sig godt i Vestsjælland. Vi glæder os over at bidrage til udviklingen af samtidskunstsudstillinger på højt niveau - også udenfor de største byer.

Isensteinsamlingen Udover det planlagte 2022-program med samtidskunst vil Kunsthal Kongegaarden også præsentere tematiske udstillinger med værker fra Isensteinsamlingen.

Årsprogram 2022 Årsprogrammet bliver indledt med udstillingen "LANDING 2022", som præsenterer nye værker af seks nyuddannede billedkunstnere fra landets tre statsstøttede kunstakademier: Sophie Filtenborg, Javier Alvarez Sagredo, Sabine Wedege, Kasper Knudsen Muusholm, igne Rohardt Lund og Joakim Hyldebrandt.

På samme tid kan Trine Struwes udstillingsprojekt opleves i Kongegaardens udstillingsrum (KGX) i Glasværket. Trine Struwe er blevet tildelt ophold i en af Kongegaardens legatboliger, og projektet bliver skabt som proces på stedet. Udstillingen vil bestå af en række skulpturer, samt et lyd- og performanceværk, der tager afsæt i mødet imellem krop og sprog.

Natrurkatastrofer Årets tredje udstilling bliver skabt af Kristoffer Akselbo, der vil ændre på den virkelighed, vi kender, og stille spørgsmål ved den gængse opfattelse af naturkatastrofer. Ifølge kunstneren kan den slags hændelser også skabe solidaritet, altruisme og nye visioner.

Vand som positivt I det sene forår kan man opleve Kristian Touborgs ruminstallation i Glasværket. I sit spektakulære projekt vil han vende traditionel tænkning om globale klimaudfordringer på hovedet ved at fremstille vand som positivt, trygt og knapt så foruroligende.

Isenstein på hovedet Sommeren byder på duo-udstillingen "Guesthouse" af Astrid Kristiansen og Krista Rosenkilde, der begge arbejder i det snævre felt mellem kunst og design. De to billedkunstnere vil måske "provokere" ved at vende Isenstein, Hammann og håndværksbegrebet på hovedet.

Mest omfattende Årets sidste og mest omfattende kunstudstilling i 2022 er Retroavantgarde med deltagelse af over 20 af landets mest interessante kunstnere. De udfolder sig over flere udstillingssteder og det meste af Korsør by.

7000 Isenstein-værker Isenstein Samlingen med over 7000 værker fik den tidligere Korsør Kommune overdraget af kunstneren Harald Isensteins enke. I 2017 besluttede kultur-, fritids- og turismeudvalget, at Kongegaarden, hvor samlingen har til huse, skulle varetage samlingen for kommunen. Kongegaarden ansøgte om midler til to projekter med Isensteinsamlingen gennem udviklingspuljen i efteråret 2020. Begge på samlet 500.000 kroner har nu fået ja af politikerne.