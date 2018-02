Brian Petersen, leder af PWC i Slagelse, Holbæk og Næstved, foran bygningen på Nordre Ringgade, hvor der i dag sidder omkring 60 personer. Heriblandt chefen selv, der også regner med at skulle tilbringe en del tid her fremover på et kommende satellitkontor, da han har en stor del af sine kunder i Slagelse og Korsør-området. Foto: Arne Svendsen

Over 50 revisorer rykker fra Slagelse

Slagelse - 22. februar 2018 kl. 13:34 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år i april rykkede 49 ansatte i Revisionsfirmaet PwC fra Næstved til Slagelse, hvor de flyttede sammen med de cirka 20, der i forvejen sad her.

Til næste år går turen dog til Ringsted for langt hovedparten af de nuværende cirka 60 ansatte, der er placeret i Max Banks gamle hovedkontor på Ndr. Ringgade.

Det skyldes som omtalt i 2. sektion i Sjællandske onsdag, at det verdensomspændende revisionsfirma har besluttet at samle sine tre vest- og sydsjællandske kontorer i Næstved, Holbæk og Slagelse i et nyt stort hovedkvarter på Fantasy Worlds tidligere grund i Ringsted.

Det skal stå klar i starten af 2019, og her får i alt 90 medarbejdere fra de tre byer deres base.

Der vil dog blive bevaret små satellitkontorer i Næstved, Slagelse og Holbæk.

- Vi ønsker fortsat at have muligheden for at kunne mødes med vore kunder lokalt, og for at kunne arbejde der, så derfor vil der blive opretholdt kontorer med plads til fem-seks ansatte i de tre byer, siger Brian Petersen, der er leder af kontorerne i Næstved, Slagelse og Holbæk.

Han sidder i dag i Slagelse, og regner også med at skulle være her en del fremover.

- Jeg har en stor del af mine kunder i Slagelse og Korsør-området, så det vil være naturligt. Vi håber på at kunne blive på Nordre Ringgade, hvor vi er glade for at være, men naturligvis på et noget mindre antal kvadratmeter end i dag, siger Brian Petersen, der selv bor i Sorø.

Allerede da Sjællandske talte med Brian Petersen i februar sidste år, lå det dog fast, at revisionsfirmaet sigtede mod at finde en centralt beliggende grund, hvor man kunne samle medarbejderne fra de tre oprindelige kontorer.

Fordi man ved at samle medarbejderne får bedre muligheder for at tiltrække og beholde dygtige medarbejdere og udvikle kompetencecentre, så man kan betjene kunderne bedst muligt.

- Når vi har valgt placeringen ved Ringsted så skyldes det, at det er den mest centrale placering i forhold til vore kunder i syd- og vestsjælland, siger Brian Petersen.