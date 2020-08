Området over for Sommerlyst skal gøres til Korsør Lystskov Naturrum for godt 700.000 kroner.

Over 30 til møde søndag om nyt naturrum i skoven

Forpagter af Sommerlyst Jesper Jensen har fundet opbakning til planerne om Korsør Lystskov Naturrum indrettet for godt 700.000 kroner over for Sommerlyst. I morgen søndag har omkring 30 tilmeldt sig gratis luksusbrunch, hvor planerne drøftes og en forening søges stiftet.

Målet med mødet er, at der dannes en forening, hvis opgave det bliver at skabe naturrummet med et samlet budget på 734.000 kr. i området lige over for Sommerlyst. Halvdelen af beløbet betales af Jesper Jensen, mens den anden halvdel er bevilget fra Landudvikling Slagelse og EU, der dog som krav for at udbetale pengene har, at der dannes en forening for projektet.