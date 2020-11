Se billedserie Fredag var rigtig mange faggrupper med røde faner mødt op i solidaritet med 3Fs konflikt ved Korsør Sygehus, hvor en lovlig blokade har været i gang siden den 4. september. Foto: Helge Wedel

Over 100 mødte op til faglig konflikt

Slagelse - 07. november 2020 kl. 07:11 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Over 100 viste fredag solidaritet med arbejdskonflikten ved Korsør Sygehus, hvor flere firmaer ifølge 3F er vendt om, da de så og fik forklaret konflikten.

Da Blik og Rør kiggede forbi på Møllebjergvej ved sygehuset for tre uger siden, var det også en fredag. De var der igen i går, men havde fået følgeskab af en større mængde andre faggrupper, så de røde faner var markant mange flere og deltagerne et stykke over 100.

- Vi ønsker at sende et tydeligt signal fra denne arbejdskonflikt til andre bygherrer, fordi vi i stigende omfang oplever, at den danske model bliver udhulet, fordi der bruges underbetalt udenlandsk arbejdskraft, hvis arbejdsvilkår slet ikke lever op til de danske standarder, siger Hans Henrik Hansen til Sjællandske. Han er faglig sekretær hos 3F Storebælt med kontor på Tårnborgvej.

Firmaer kørte igen

Hans Henrik Hansen fortæller, at det fortsat ikke er lykkedes at få kontakt til ejeren af Korsør Sygehus købmand Peter Evang Hansen, hvis firma Multi Service Estate ApS med polske ansatte bygger Korsør Sygehus om til nyt lægecenter for lægerne i Lægecenter Korsør på Gammel Banegårdsplads 4.

- Han forsøger, at få firmaer til at snige sig ind ad bagindgangen til sygehuset, men heldigvis har vi fået fat på flere, der er organiserede og har ordnede forhold. Og når vi har forklaret dem om den lovlige blokade, så er de kørt igen, siger Hans Henrik Hansen. Han noterer også samtidig, at det efter kort tid er lykkes for bygherren at få andre og uorganiserede firmaer til at komme og udføre arbejdet.

De lovlige arbejdskonflikten med blokade blev indledt 4. september, da det stod klart, at Peter Evang Hansen ikke ville indgå en tiltrædelsesoverenskomst med 3F.

