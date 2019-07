I Korsør har man allerede en. Men også i Slagelse ønsker borgerne en udendørs skatepark. Derfor er der oprettet en underskriftsindsamling, som på bare få dage har fået over 100 underskrifter. Arkivfoto

Over 100 har skrevet under: Stort ja til udendørs skatepark

Slagelse - 24. juli 2019 kl. 07:34 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Helt klart JA!« Sådan skriver Didde Kjeldsen efter et forslag om en ny, udendørs skatepark i Slagelse har set dagens lys.

Hun er derfor én ud af over 100, der allerede har skrevet under på en lokal underskriftindsamling, som blev oprettet i fredags.

Skateparken skal komme både børn, unge og voksne til gode og være for sportsaktiviteter som løbehjul, skateboard, rulleskøjter og BMX, står der i forslaget, som i skrivende stund har 129 underskrifter.

Bag underskriftindsamlingen står Michael Williams, som mener, at Slagelse »halter bagud ved at være en af de få, men større byer, som i dag ikke kan tilbyde en udendørs Skatepark«:

- Ved at få en professionel park til byen vil vi også få mange brugere væk fra stier og fortorve, hvor folk ofte kan føle sig generet. Så lad byen få en skatepark, hvor man kan dyrke sin sport og køre uden at være til gene for folk i trafikken, skriver han i forslaget, der er oprettet på skrivunder.net.

Og den udmelding er der flere borgere i Slagelse, der er enige i. For selvom byen allerede har en indendørs skatehal i skateparken Laden, som blev ombygget og fik nye ramper i 2017, er det ikke nok.

Flere vil nemlig gerne have muligheden for at skate udendørs og ønsker ikke at være begrænset af hallens åbningstider, fremgår det af underskrifterne.

- Jeg skriver under, fordi jeg selv har været aktiv på både skateboard, BMX og løbehjul. Jeg synes, det er ærgerligt, at hvis man vil skate, skal man tage ud i Laden i deres åbningstider og overholde deres sortiment, skriver blandt andre Mikkel Jakobsen på skrivunder.net.

I Laden, som ligger på Korshøjvej cirka fire kilometer fra Slagelse centrum, kan skatere nemlig kun benytte den indendørs hal mandag til torsdag fra klokken 16 til 21. Om lørdagen er hallen åben fra klokken 11 til 18, mens der helt er lukket fredag og søndag.

Ønsker lokale skatere at dyrke deres sport udendørs eller i et andet tidsrum, er der placeret enkelte ramper på Antvorskov Skole. Ellers ligger den nærmeste udendørs skatepark i Korsør 18 kilometer væk.

Derfor er en udendørs skatepark i Slagelse, som forslaget lægger op til, en »rigtig god idé«. Det mener Jørgen Andersen (S), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune.

- Det giver noget for både børn og unge, og så er det at skate en fritidsinteresse, der er god at have. Det kunne også være, at det ville skabe en kultur, der ville gøre byen attraktiv for andre udenfor Slagelse, forklarer han.

Ifølge udvalgets formand er han derfor positiv over for at bringe forslaget op på et af byrådets udvalgsmøder og måske tage det med i de budgetforhandlinger, der i øjeblikket finder sted.

- Hvis det stod til mig, kunne vi sagtens opføre en skatepark. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, og hvad vi har råd til, siger Jørgen Andersen.