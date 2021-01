Otte pyloner dukker snart op i landskabet

Skærmene kan bruges til at fortælle om begivenheder, der har bred interesse og foregår i kommunen. Typisk inden for kultur, sport og fritid, ligesom der kan blive tale om trafikinformation, information til turister og emner, der kan få flere til at flytte til kommunen.

Det kommer til at koste 1.000 kroner at få sit budskab på de fire pyloner i Slagelse, 500 kroner i Skælskør og Korsør og 1.500 kroner for alle otte pyloner. Et spot vises i syv dage, hvor det enkelte spot vises i 10 sekunder ad gangen i et loop med de øvrige spots. Dog skal lokale foreninger, der får tilskud fra kommunen, kun betale halv pris, og det samme gælder aktiviteter, som kommunen støtter.