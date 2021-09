Otte milliarder kroner: Det er ensomhedens pris

Se billedserie Fremmødet var stort under dagens konference på Musholm Konferencecenter i Korsør da Folkebevægelsen mod Ensomhed inviterede indenfor til en række oplæg om ensomhed i Danmark. Foto: Mie Neel

Mandag afholdt Folkebevægelsen mod Ensomhed konference på Musholm Konferencecenter i Korsør for at følge op på, hvad coronapandemien har betydet for ensomhedsproblematikken i Danmark. Med til konferencen var også social- og ældreministeren, Astrid Krag (S), som oplyste, at der i løbet af efteråret skal forhandles en ny ensomhedsstrategi med Folketingets partier.

Nogle helbredstilstande er lettere at få øje på end andre. Særligt svært kan det være med ensomheden, der trives bedst i det skjulte. Men tallene omkring ensomhedens betydning er synlige og stærkt bekymrende.

Det slog Knud Juul, der er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, fast under hans oplæg til dagens ensomhedskonference ved Musholm i Korsør.

- Ensomhed har ikke kun en alvorlig virkning på det enkelte menneske, det har også store samfundsmæssige konsekvenser.

Ensomhed er dyrt. Det koster samlet otte milliarder kroner i ekstra omkostninger, fortalte Knud Juul, professor emeritus ved Institut for Folkesundhed ved SDU, under hans oplæg.

- Ensomhed koster omkring otte milliarder kroner i ekstra omkostninger for samfundet. Det beløb dækker over sundhedsudgifter til behandling og pleje samt tabt produktion, oplyser han.

Corona har sat ensomhed under lup

Ensomhedsproblematikken blev derfor drøftet på konferencecentret - særligt i lyset af corona - da Folkebevægelsen mod Ensomhed inviterede indenfor til oplæg og debat om ensomhed i Danmark.



Koordinator for Folkebevægelsen mod Ensomhed Majken Lundberg fortalte, hvordan corona havde sat ensomhed under lup, men at der fortsat er lang vej i kampen mod ensomhed - særligt på den anden side af pandemien.

Konferencen falder godt halvandet år efter, at coronapandemien lagde landet ned, og med nedlukningen opstod der samtidig et fornyet fokus på problematikken omkring ensomhed herhjemme. Men allerede før pandemien var ensomhed et voksende samfunds- og folkesundhedsproblem.

Det gjorde koordinator for Folkebevægelsen mod Ensomhed, Majken Lundberg, opmærksom på under sin velkomsttale.

- Corona har gjot samtalen om ensomhed lettere - og det er godt. Lockdownen har blandt andet sat ensomheden under lup, men det er ikke ensbetydende med, at det er et nyt problem. Derfor er det også mit ønske, at dagen går med, at vi lærer en masse af hinanden, så vi er sikret de rigtige redskaber i kampen mod ensomhed - også på den anden side af pandemien, siger Majken Lundberg, som også håber på, at konferencen bidrager til, at netværket mellem de fremmødte samarbejdspartnere udvides.

Folkebevægelsen mod Ensomheds samarbejdspartnere består af mere end 80 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder, der sammen arbejder for at hjælpe mennesker ud af ensomheden.

Ny ensomhedsstrategi Før sommerferien modtog social- og ældreminister Astrid Krag (S) 77 anbefalinger på ensomhedsområdet fra forskellige foreninger.

Blandt anbefalingerne var ønsket om, at ensomhed skal anerkendes som et samfundsmæssigt problem. En anbefaling, som ministeren adresserede under hendes oplæg.

- Mange borgere sidder fortsat derhjemme - alene. Derfor er der brug for flere inkluderende fællesskaber. Det er den rigtige medicin til at løse det her strukturelle samfundsproblem.



»Flere inkluderende fællesskaber. Det er den rigtige medicin til at løse det her strukturelle samfundsproblem«, forklarede social- og ældreminister Astrid Krag (S).

Ministeren gjorde samtidig de fremmødte opmærksomme på, at der til forhandlingerne om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet vil ligge en national ensomhedsstrategi på bordet.

- Vi håber, at der så er den nødvendige politiske vilje til at afsætte midler på området fra Folketingets partier, siger Astrid Krag.

Tidligere har ministeren meldt ud, at regeringen vil afsætte 10 millioner kroner til området i 2022.

Ensomhedens pris Ifølge professor Knud Juul, så er ensomhed en sammensat række af komplekse risikofaktorer. Og det gør det svært at sige noget entydigt om problematikken.

- Men vi ved, at der er en overvægt af ensomme blandt kortuddannede og enlige. Samtidig kan vi se, at der i 2013 var 774 ekstra dødsfald blandt ensomme, forklarer Knud Juul.

Tallene henviser til undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil, der laves hvert fjerde år. De seneste undersøgelser blev foretaget i 2013 og 2017, mens der netop er igangsat en ny for 2021.

Ifølge Knud Juul er der i mellemtiden ikke den store forskel at spore i tallene fra 2013-2017, som viser en mindre stigning i det samlede antal af personer, der føler sig ensomme. Selv er Knud Juul mere forbeholden overfor den opdaterede undersøgelse, som laves i år.

- Tallene for 2021 kan vise sig at være svære at sige noget om, fordi der ikke bare er gået fire år. Der har også været en lockdown, som kan farve tallene i den ene eller anden retning, afslutter han.