Otte måneders fængsel for afpresning af 59-årig

Slagelse - 13. marts 2018 kl. 06:00 Af Kim Brandt

Over en periode på fem måneder - fra juli til november 2015 - lykkedes det en 43-årig mand fra Slagelse at franarre en 59-årig svagt begavet mand cirka 375.000 kroner.

Den 43-årige og den 59-årig kendte kun hinanden flygtigt, i det de boede over for hinanden i to boligblokke i Slagelse.

Svindelen - eller afpresningen, som i rettens sprog kaldes for »åger« - foregik på følgende måde:

Da den 43-årig en dag kikkede ud af sit vindue, så han et noget specielt syn:

- Ja, undskyld mit sprog, men der så jeg gennem vinduet X (offeret, red.) onanere i sin kærestes bryster. Og det er ikke noget, som jeg ønsker at se på - og min papsøn skal bestemt heller ikke se sådan noget, forklarede den tiltalte indigneret i retten.

Han opsøgte bagefter den 59-årige mand og bad ham stoppe med at stille sit sexliv i offentligt skue - eller i det mindste trække gardinerne for, når han gjorde »sådan noget ulækkert noget«.

På et tidspunkt gik det så op for den 43-årige, at hans 59-årige genbo nok ikke var helt normalt begavet, så derfor udtænkte han en måde at afpresse den 59-årige, som også viste sig at ligge inde med en del penge.

Ved at true med at sladre til politiet om det, han blandt andet havde set gennem vinduet, lykkedes det for den nu dømte at lokke den 59-årige til at gå i banken talrige gange over de næste fem måneder og hæve penge til sig. Beløbenes størrelse gik fra omkring 3.000 kroner til 60.000 som det største enkeltbeløb. Så længe, den 43-årige fik penge, ville han ikke sige noget til politiet om det, han havde set - selv om det naturligvis ikke er ulovligt at dyrke sex.

Det 59-årige offer var ikke selv mødt op i retten, men var forinden blevet videoafhørt - på samme måde, som man afhører et barn - og i retten blev der afspillet flere af disse afhøringer.

De var alle noget usammenhængende og til tider svære helt at forstå, men den 59-årige erkendte, at han »havde gjort noget, som man kan få børn af« med sin kæreste - og at han var bange for den 43-årige genbo.

I det hele taget blev der tegnet et trist billede af en ret enfoldig mand, som tydeligvis lod sig tryne af en mere udspekuleret person - en person, der i parentes bemærket også har en tidligere dom for afpresning, hvilket var en skærpende omstændighed.