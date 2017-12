Otte indbrudsofre har fået tyvekoster retur

Se billedserie Fra Sjællandskes omtale af indbrudsbølgen i starten af december måned.

Slagelse - 23. december 2017 kl. 16:43 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tsunami af en indbruds-bølge ramte Slagelse-området for godt tre uger siden, da hele 28 indbrud blev registreret hen over en enkelt weekend. Det skete i dagene den 1., 2. og 3. december, og her blev den spirende julestemning ødelagt hos rigtig mange familier.

Også lokalpolitiet var chokeret:

- I 15 år har jeg aldrig oplevet noget lignende, fortalte politikommissær Flemming Jensen fra lokalpolitiet i Slagelse til Sjællandske i dagene efter.

Siden har politiet anholdt fire personer - alle unge fra lokalområdet - som sættes i forbindelse med en stor del af de mange indbrud. To af dem sidder fortsat fængslet frem til den 3. januar, mens de to andre netop er blevet løsladt, fortæller politikommissær Jens Jedig Christiansen fra Slagelse politi.

- Ja, dommeren valgte at løslade to af dem, men sigtelsen for indbrud opretholdes naturligvis, understreger han.

Samtidig kan politimanden fortælle, at der indtil videre er otte ofre for indbrudsbølgen, som har fået de stjålne genstande tilbage - enten helt eller delvist.

- Det er helt klart en af de bedre opgaver som betjent at kunne overbringe sådan en nyhed til et indbruds-offer, siger han.

Især når det drejer sig om arvesmykker og lignende, som måske ikke har den helt store kontante værdi, men til gengæld en meget stor affektionsværdi.

Politimanden fortæller videre, at arbejdet stadig er i gang med at finde de rette ejere til tyvekosterne, ligesom han også forventer, at der kommer flere anholdelser - og dermed potentielt endnu flere tyvekoster.

- Indtil nu har vi en god idé om, hvor de fleste tyvekoster stammer fra. Men det kan godt tænkes, at vi i det nye år vil offentliggøre billeder af nogle af dem, såfremt vi ikke selv finder frem til ejerne, siger han.

Efter den store indbrudsbølge i starten af måneden har der stadig været enkelte indbrud hist og her i Slagelse og omegn, men ikke tilnærmelsesvis i samme omfang.

- Dermed tyder meget også på, at vi har fået fat i de rigtige gerningsmænd, siger politimanden.

Alligevel råder politiet generelt folk til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige personer eller biler i nabolaget, som skiller sig ud.

- Ser man noget mistænkeligt, så ring til politiet. Hellere en gang for meget end for lidt, siger lyder rådet. Telefonnummeret til politiet er 114