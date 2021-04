Den tidligere bolig for godsejeren på Tårnborg Gods skal også indgå i den nye forbundsskole for 3F, der fra årsskiftet overtager det tidligere Tårnborg Parkhotel, hvor Comwell har drevet hotel de seneste ti år. Foto: Thomas Olsen

Otte har solgt Comwell Korsør til 3F

Nu er det officielt, at de otte ejere af det oprindelige Tårnborg Parkhotel har solgt til 3F, der åbner ny forbundsskole for årligt omkring 20.000 elever fra fagforeningen.

»Jeg har ingen kommentarer«, sagt af Jan Milvertz til Sjællandske den 23.marts, er nu forvandlet til, at det er rigtig nok, at han og syv andre ejere af I/S Tårnborg Parkhotel af 17. marts 1998, har solgt hotellet til fagforeningen 3F, som indretter ny forbundsskole som afløser for den nuværende i Karrebæksminde på Smålandshavet. Årligt ventes op mod 20.000 af 3Fs omkring 300.000 medlemmer at skulle undervises i Korsør.

