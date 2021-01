Kathrine Butzbach har klaget i årevis over svigt på lokalt bosted. Nu reagerer også flere organisationer, der varetager handicappedes interesser.

Organisationer vrede over svigt på bosted: - Hvordan kunne det gå så galt?

Bostedet Heimdal har fået skrap kritik af både styrelse og pårørende til en 17-årig pige. Nu reagerer også flere organisationer og forbund, der kræver en redegørelse. Det her må ikke ske igen, lyder det.

Bostedet Heimdal i Slagelse har de seneste dage været under heftig beskydning, efter det i sidste uge blev kendt for mange - ja, selv politikere, der intet havde hørt tidligere - at stedet har fået stribevis af påbud.

En mors klagesag og henvendelse sidste år var i sommer anstødsstenen til et besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, som i december, altså for få uger siden, rettede en kras kritik i form af flere påbud om en forbedring af forholdene.