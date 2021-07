Mangel på frivillige har ført til, at organisationen Ventilen har været nødt til at lukke sit tilbud til ensomme unge i Slagelse Kommune. Men behovet er stort - og forventes at vokse sig større. Derfor forsøges det at opstarte tilbuddet igen. Arkivfoto.

Organisation har svært ved at finde frivillige - vil hjælpe flere ensomme unge

I Slagelse Kommune forsøger organisationen Ventilen at genoprette tilbud til ensomme unge. Behovet er stort, men det er svært at skaffe frivillige.

Slagelse - 10. juli 2021

Behovet for at hjælpe ensomme unge vokser. Men i øjeblikket er det svært at rekruttere frivillige, så de unge kan hjælpes ud af ensomheden gennem gratis indsatser og tilbud.

Det fortæller Julie Jakobsen, der er organisations- og lokalkonsulent i den frivillige sociale organisation Ventilen Danmark, der arbejder med ensomhed blandt unge.

Mangel på frivillige har ført til, at organisationen har været nødt til at lukke sit tilbud til ensomme unge i Slagelse Kommune. Men behovet har gjort, at Julie Jakobsen nu forsøger at opstarte tilbuddet igen.

- Nogle har måske forældre, de kan snakke med, men mangler jævnaldrende at betro sig til og dele oplevelser med. Det er det. vi gerne vil give dem, siger hun.

Toppen af isbjerget Ventilen har mødesteder i 22 danske byer, hvor unge imellem 15 og 25 år, der føler sig ensomme og udenfor, kan møde andre unge - og samtidig øve sig i at skabe venskaber og netværk udenfor det faciliterede frirum.

Ifølge Julie Jakobsen er ensomheden blandt unge steget under coronapandemien. Noget, der understøttes af flere undersøgelser på området og af unge, der er stået frem og har fortalt om at føle sig ensomme.

Og selv om de fleste coronarestriktioner i dag er ophævet, frygter organisations- og lokalkonsulenten, at man kun har set toppen af isbjerget, når det kommer til ensomme unge.

Kan føre til dårligt helbred - Jeg tror, at vi kommer til at se en efterreaktion af nedlukningen. Og så er der selvfølgelig skræmmescenariet: At vi lukker ned igen. Det vil også kunne skabe flere unge, der føler sig ensomme, vurderer Julie Jakobsen, der skelner mellem langvarig og kortvarig ensomhed.

Den kortvarige ensomhed oplever de fleste i perioder, mens den lange ensomhed er den »farligste«, der kan resultere i inaktivitet og dårlige vaner, der i sidste ende kan betyde, at den unge får et dårligt helbred.

- Derfor kalder vi vores tilbud »KOMsammen«, hvor »KOM« står for »kost og motion«. Det lyder dog ikke så »hot«, så jeg plejer at kalde det »madlavning og bevægelse«. Det er netop det, vi laver, når vi er sammen: Laver mad og bevæger os, fortæller Julie Jakobsen.

Mødes i øjenhøjde Før Ventilen lukkede sit tilbud i Slagelse under coronapandemien, blev det benyttet af flere unge. Derfor håber Julie Jakobsen at kunne samle frivillige, så tilbuddet igen kan starte op allerede efter sommerferien.

Lige nu har hun fundet tre frivillige. Men for at være nok til at kunne arrangere sammenkomster for ensomme unge er der behov for »mindst seks til otte«, vurderer Julie Jakobsen.

- Som frivillig skal man være under 30 år. For vores tilbud bygger netop på et »ung-til-ung-koncept«. Og så må man ikke være færdiguddannet indenfor det socialpædagogiske område, da det er vigtigt, at de unge mødes i øjenhøjde og som ligesindede, fortæller hun.

Ønsker man at blive en del af det frivillige arbejde for Ventilen og hjælpe med at opstarte et tilbud til ensomme unge i Slagelse Kommune, kan man kontakte organisationen på https://frivilligjob.dk/job/111187 eller sende en ansøgning til komsammen_slagelse@ventilen.dk.

For at være frivillig skal du være mellem 18 og 30 år og kunne afsætte cirka 25 timer om måneden.